«Если бы мы сейчас этого не сделали, «борода» осталась с нами надолго»

Областной Совет одобрил канализационную концессию.

Сессия областного Совета сегодня началась с минуты молчания в память о депутате Государственной Думы Николае Борцове. Спикер Дмитрий Аверов уехал на похороны Борцова в Лебедянь, поэтому сессию вел его заместитель Андрей Фролов.



Сессия прошла без обычных споров, возможно, потому, что за нарушение этики и регламента слова были лишены депутаты-коммунисты: Анна Гунькина, Александр Ушаков, Татьяна Копылова и Сергей Токарев.



Самый серьезным из обсуждаемых вопросов стало одобрение концессии по реконструкции очистных сооружений в Липецке.



Концессионное соглашение на 49 лет заключается с ООО «РВК-Липецк», которое уже работает по концессионному соглашению в части реконструкции водоснабжения и водоотведения. Источниками финансирования концессии станут заемные средства в размере 3,8 млрд рублей, средства Фонда развития территорий в размере 1,6 млрд рублей и 137 млн рублей собственных средств концессионера (амортизация и нормативная прибыль).



На территории очистных в Липецке планируется построить и реконструировать объекты по газоочистке и предварительной грубой очистке, системы аэрации, комплекса переработки осадка сточных вод с отделением обезвоживания (термосушки и термоутилизации).



Важное дело — установка сушки поможет перерабатывать осадок, который вызывает неприятный запах. Накопленные остатки будут устранены в течение трех-пяти лет. Что касается самой реконструкции очистных сооружений, то она начнется уже в этом году и будет состоять из пяти этапов. Завершится она должна в 2026 году.



Вопросов по концессии у депутатов не оказалось. Им потребовалось менее 10-ти минут, чтобы одобрить документ. «За» проголосовали — 24 депутата, «против» — шестеро, воздержавшихся не оказалось.



Решение вопроса с очистными сооружениями вице-спикер Андрей Фролов назвал «вопросом с бородой». Сам он когда-то жил близко с этими сооружениями, не справляющимися с объемами переработки.



— Жители города особо не ощутят повышение тарифов. Оно не превысит предельно-допустимый индекс. Тарифы у нас устанавливает областное управление тарифов, если они увеличиваются больше нормативных значений — проходят проверку в УФАС, — сказалАндрей Фролов, — концессионное соглашение, которое мы утвердили — это практически единственный выход из сложившейся ситуации. Если мы сейчас этого не сделали, «борода» осталась с нами еще надолго.



Сессия длилась более пяти часов. Депутаты увеличили выплаты погорельцам. Сейчас в случае пожара владельцы незастрахованного жилья получают 20 тысяч рублей, застрахованного — 100 тысяч. Теперь же размер материальной помощи будет зависеть от состава семьи и причин возникновения пожара. Для семей с несовершеннолетними детьми сумма увеличивается до 100 тысяч рублей. Семьи без детей могут рассчитывать на 50 тысяч. Однако если причиной пожара стала аварийная электропроводка или нарушение правил противопожарной безопасности, материальную помощь будут оказывать только малообеспеченным семьям или одиноко проживающим гражданам. Размер выплат — 20 тысяч рублей.



Многодетным семьям, имеющим восемь или более детей, на 300 тысяч увеличили выплаты для приобретение автомобиля — до 1,2 миллионов рублей.



Важную информацию рассказала сегодня уполномоченная по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова, отчитываясь перед депутатами о своей работе за прошлый год. Из плена были освобождены восемь жителей Липецкой области, возвращены из зоны СВО два многодетных отца и двое мужчин, имеющих бронь, а также один с тяжелым хроническим заболеванием. Удалось установить статус 11 человек, числившихся без вести пропавшими.



Еще один вопрос сессии — изменения в Регламент Липецкого облсовета. Теперь, депутатам прежде чем использовать фото- видеопрезентации надо согласовать ее с аппаратом Совета. Время выступления депутатов на сессиях и комитетах сокращено с пяти до трех минут, с сохранением при этом правп на продление времени выступления по решению большинства депутатов. Уточняется, что неучастие в голосовании без уважительной причины будет расцениваться как неуважение к другим депутатам и избирателям.



Депутат Николай Быковских назвал поправки в Регламент абсурдными. Приведя в пример британский закон, запрещающий умирать в здании парламента, т. к. умершего надо хоронить за счет бюджета с королевскими почестями.



— Британские законы привлекают туристов. Вы нам скажите, что это для привлечения туристов, мы тогда серьезно к ним относиться не будем, — заметил депутат, призвав к конструктивной работе.



—Среди нас действительно, наверное, есть туристы. Хочу отметить, что те изменения, которые вносятся в регламент, направлены на выстраивание конструктивных отношений между всеми депутатами, — ответил ему вице-спикер Андрей Фролов.



А депутат Станислав Качарин решил пойти дальше, предложив выводить из зала депутатов за некорректное поведение.