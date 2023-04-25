Коронавирус
сегодня, 15:57
Количество новых случаев COVID-19 в Липецкой области продолжает снижаться
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При этом по-прежнему сообщают о погибших.
В Липецкой области за сутки выявили 27 случаев COVID-19, один человек умер, девятерых человек госпитализировали, выздоровели 49 человек. Для сравнения: 25 апреля 2022 года были выявлены 102 случая инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 133 случая COVID-19, выздоровел 178 701 человек, умерли 3 982 человека.
За последние сутки в Воронежской области выявили 91 новый случай COVID-19, в Рязанской области — 58, в Орловской области — 22, в Курской области — 19, в Тульской области — 14, в Тамбовской области — 12. За сутки в Рязанской области от вируса скончался один человек.
В России за сутки выявили 5 093 случая COVID-19, госпитализировали 1 339 человек, выздоровели 7 397 человек, умерли 35 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 820 815 случаев COVID-19, выздоровели 22 214 413 человек, умерли 398 142 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 133 случая COVID-19, выздоровел 178 701 человек, умерли 3 982 человека.
За последние сутки в Воронежской области выявили 91 новый случай COVID-19, в Рязанской области — 58, в Орловской области — 22, в Курской области — 19, в Тульской области — 14, в Тамбовской области — 12. За сутки в Рязанской области от вируса скончался один человек.
В России за сутки выявили 5 093 случая COVID-19, госпитализировали 1 339 человек, выздоровели 7 397 человек, умерли 35 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 820 815 случаев COVID-19, выздоровели 22 214 413 человек, умерли 398 142 человека.
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