Коронавирус

сегодня, 15:57

Количество новых случаев COVID-19 в Липецкой области продолжает снижаться

227
#коронавирус
1
Количество новых случаев COVID-19 в Липецкой области продолжает снижаться

При этом по-прежнему сообщают о погибших.

В Липецкой области за сутки выявили 27 случаев COVID-19, один человек умер, девятерых человек госпитализировали, выздоровели 49 человек. Для сравнения: 25 апреля 2022 года были выявлены 102 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 133 случая COVID-19, выздоровел 178 701 человек, умерли 3 982 человека.

За последние сутки в Воронежской области выявили 91 новый случай COVID-19, в Рязанской области — 58, в Орловской области — 22, в Курской области — 19, в Тульской области — 14, в Тамбовской области — 12. За сутки в Рязанской области от вируса скончался один человек.

В России за сутки выявили 5 093 случая COVID-19, госпитализировали 1 339 человек, выздоровели 7 397 человек, умерли 35 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 820 815 случаев COVID-19, выздоровели 22 214 413 человек, умерли 398 142 человека.
227
#коронавирус
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
5
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

Коронавирусная статистика: трое госпитализированных, умерших нет
#коронавирус
1
Коронавирусная статистика: трое госпитализированных, умерших нет

вчера, 11:12

Коронавирус
За сутки в Липецкой области 40 человек заболели COVID-19
#коронавирус
За сутки в Липецкой области 40 человек заболели COVID-19

23.04.2023 12:41

Коронавирус
Четвёртый человек умер в Липецкой области от COVID за эту неделю
#COVID #статистика заболевания #коронавирус
4
Четвёртый человек умер в Липецкой области от COVID за эту неделю

22.04.2023 12:37

Коронавирус
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
14
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?

22.04.2023 09:18

Коронавирус
Коронавирусная статистика: 33 человека заболели, троих положили в больницу
#коронавирус
3
Коронавирусная статистика: 33 человека заболели, троих положили в больницу

21.04.2023 11:32

Коронавирус
В Липецкой области продолжаются смерти от COVID-19
#коронавирус
3
В Липецкой области продолжаются смерти от COVID-19

20.04.2023 11:07

Коронавирус