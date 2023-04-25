Общество
31 минуту назад
В усманском селе обнаружили свалку на площади не менее 1,5 гектара
На землях сельскохозяйственного назначения складировали отходы и строительный мусор.
В апреле на землях сельскохозяйственного назначения на территории Студенского сельсовета Усманского района на площади не менее 1,5 гектара была обнаружена свалка.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, плодородный слой почвы был перекрыт абиотическим наносом, а также строительным мусором от разборки зданий.
«Земельный участок используется для размещения отходов ТБО. Отходы лежат навалом на почве, что не исключает процессы фильтрации в грунт опасных загрязняющих веществ и инфильтрации грунтовых вод, в результате чего может произойти загрязнение плодородного слоя почвы земель сельскохозяйственного назначения. При этом на участке аншлаги, таблички, запрещающие сброс мусора, отсутствуют. Доступ к несанкционированной свалке не ограничен, шлагбаум или иное заграждение отсутствует», - отмечают в Россельхознадзоре.
Владельцам земельного участка выданы предостережения о недопустимости нарушений.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, плодородный слой почвы был перекрыт абиотическим наносом, а также строительным мусором от разборки зданий.
«Земельный участок используется для размещения отходов ТБО. Отходы лежат навалом на почве, что не исключает процессы фильтрации в грунт опасных загрязняющих веществ и инфильтрации грунтовых вод, в результате чего может произойти загрязнение плодородного слоя почвы земель сельскохозяйственного назначения. При этом на участке аншлаги, таблички, запрещающие сброс мусора, отсутствуют. Доступ к несанкционированной свалке не ограничен, шлагбаум или иное заграждение отсутствует», - отмечают в Россельхознадзоре.
Владельцам земельного участка выданы предостережения о недопустимости нарушений.