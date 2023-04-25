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Правительство отозвало поправки о налогах и повышении НДФЛ для работающих из-за границы

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#налоги #НДФЛ

В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Госдуму.

Правительство отозвало поправки о налогах, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих в России из-за границы, - рассказали ТАСС в пресс-службе кабмина.

"Да, подтверждаем", - ответили в пресс-службе на просьбу подтвердить отзыв такого документа.

"В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу", - добавили в кабмине.

Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий комплексные изменения в налоговой сфере.

Проектом вносятся корректировки в статью 208 Налогового кодекса, которая определяет доходы от источников в России и за рубежом.

В частности, предлагались поправки, предполагающие, что с 1 января 2024 года российским компаниям - работодателям предлагалось удерживать НДФЛ с вознаграждений находящихся вне страны фрилансеров по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства - 30%. Позднее Минфин пояснял, что указанные налоговые поправки при дистанционной работе в российском сегменте интернета не затрагивают сотрудников по трудовым договорам.
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#налоги #НДФЛ

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