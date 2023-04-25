Завтра в Липецкой области дождливо, ветрено и до +21

Скорость порывов ветра может достигать 17 м/с.

26 и 28 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием южного циклона – ожидаются дожди различной интенсивности. 27 апреля существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области облачно, ночью дожди, местами сильные, днем небольшие дожди. Ветер западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.



В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди. Ночью – от +7 до +9 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.



День 26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 5 градусов мороза.



