Происшествия

10 минут назад

В Чаплыгине мужчину обвиняют в угрозах в адрес сотрудницы прокуратуры и её ребенка

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#угроза #оскорбление
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В Чаплыгине мужчину обвиняют в угрозах в адрес сотрудницы прокуратуры и её ребенка

А ещё — в оскорблении гособвинителя.

Чаплыгинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летнего уроженца Оренбургской области по пунктам «г» части 2 ст. 161 «Грабеж», части 2 статьи 296 «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования» и статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчину обвиняют в угрозе применения насилия и оскорблении государственного обвинителя.

По версии следствия, 2 сентября 2022 года подсудимый в магазине взял с полки полулитровую бутылку алкоголя за 269 рублей и спрятал её в рукав кофты. Но на выходе он был задержан сотрудницей магазина. При этом мужчина ударил продавщицу в грудь и убежал.

Как полагает следствие, он же 29 сентября в здании Данковского городского суда во время рассмотрения уголовного дела по обвинению его по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» угрожал государственному обвинителю и её несовершеннолетнему ребенку.

А 13 октября при рассмотрении уголовного дела подсудимый высказал в отношении гособвинителя неприличные оскорбления, унижающие честь и достоинство и порочащие ее репутацию.
93
#угроза #оскорбление
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