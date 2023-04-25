В России

17 минут назад

Реальные зарплаты в РФ в 2023 году вырастут на 10% по итогам апреля

35
#зарплаты #рост

Уровень зарплат в России в этом году будет расти, по итогам апреля рост составит 10% в годовом выражении.

Помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые", заявил, что реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении, - передает РИА Новости.

"Уровень доходов населения, уровень заработных плат в реальном выражении будет расти. Например, в этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года", - отметил он.

"Российская экономика должна шаг за шагом переходить, и учиться, и работать в условиях высоких заработных плат. Низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом. Конкурентным преимуществом российской экономики будут шаг за шагом становиться высокая производительность, эффективность и собственные технологические платформы", - подчеркнул Орешкин.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения по итогам текущего года вырастут на 3,4%, реальные зарплаты - на 5,4%. По итогам прошлого года оба показателя снизились на 1%. В 2024-2025 годах министерство ожидает роста реальных располагаемых доходов на 2,6%, реальных зарплат - на 2,8%.
35
#зарплаты #рост

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
13
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
Коронавирус

Еще в рубрике

Правительство может обязать ритейлеров предустанавливать российскую ОС на все ноутбуки и ПК
#ОС #ПК
Правительство может обязать ритейлеров предустанавливать российскую ОС на все ноутбуки и ПК

59 минут назад

В России
В Забайкалье 8 домов и мебельная фабрика пострадали в результате пожара
#пожар #Забайкалье
В Забайкалье 8 домов и мебельная фабрика пострадали в результате пожара

сегодня, 12:41

В России
РФ закроет въезд некоторым официальным лицам Молдавии
#Молдавия #въезд
РФ закроет въезд некоторым официальным лицам Молдавии

сегодня, 12:02

В России
В разных районах Подмосковья нашли три упавших дрона с камерами
#дрон #беспилотник
В разных районах Подмосковья нашли три упавших дрона с камерами

сегодня, 11:22

В России
Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes
#Mercedes #Автодом
Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes

сегодня, 10:44

В России
Минфин предлагает обложить НДФЛ российские доходы блогеров на зарубежных сервисах
#НДФЛ #блогеры
Минфин предлагает обложить НДФЛ российские доходы блогеров на зарубежных сервисах

сегодня, 09:59

В России