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17 минут назад
Реальные зарплаты в РФ в 2023 году вырастут на 10% по итогам апреля
Уровень зарплат в России в этом году будет расти, по итогам апреля рост составит 10% в годовом выражении.
Помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые", заявил, что реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении, - передает РИА Новости.
"Уровень доходов населения, уровень заработных плат в реальном выражении будет расти. Например, в этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года", - отметил он.
"Российская экономика должна шаг за шагом переходить, и учиться, и работать в условиях высоких заработных плат. Низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом. Конкурентным преимуществом российской экономики будут шаг за шагом становиться высокая производительность, эффективность и собственные технологические платформы", - подчеркнул Орешкин.
По прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения по итогам текущего года вырастут на 3,4%, реальные зарплаты - на 5,4%. По итогам прошлого года оба показателя снизились на 1%. В 2024-2025 годах министерство ожидает роста реальных располагаемых доходов на 2,6%, реальных зарплат - на 2,8%.
"Уровень доходов населения, уровень заработных плат в реальном выражении будет расти. Например, в этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года", - отметил он.
"Российская экономика должна шаг за шагом переходить, и учиться, и работать в условиях высоких заработных плат. Низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом. Конкурентным преимуществом российской экономики будут шаг за шагом становиться высокая производительность, эффективность и собственные технологические платформы", - подчеркнул Орешкин.
По прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения по итогам текущего года вырастут на 3,4%, реальные зарплаты - на 5,4%. По итогам прошлого года оба показателя снизились на 1%. В 2024-2025 годах министерство ожидает роста реальных располагаемых доходов на 2,6%, реальных зарплат - на 2,8%.