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Правительство может обязать ритейлеров предустанавливать российскую ОС на все ноутбуки и ПК

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#ОС #ПК

Соответствующий документ готовит Минцифры.

Правительство может обязать ритейлеров предустанавливать российскую операционную систему (ОС) на все ноутбуки и персональные компьютеры (ПК), которые поставляются в РФ, соответствующий документ готовит Минцифры, - пишет "Ъ" со ссылкой на источник в правительстве.

Российские власти захотели сделать обязательной установку на все импортируемые в страну ноутбуки и персональные компьютеры отечественной операционной системы (ОС) в качестве дополнительной, то есть ввести запрет на продажу техники, где установлена только Windows или MacOS.

Уточняется, что документ могут внести в правительство в этом квартале. Другой источник издания уточнил, что ответственными за процесс хотят сделать ретейлеров. Сейчас обязанность по установке российских программ и приложений лежит на производителе, так что продавцы могут снимать с себя ответственность.

В середине прошлого года Минцифры сообщило об идее сделать обязательной установку российской операционной системы на те устройства, что поставляются в Россию вообще без ОС. Причиной стало увеличение таких поставок на фоне западных санкций.
76
#ОС #ПК

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