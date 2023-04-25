В России
сегодня, 13:21
Правительство может обязать ритейлеров предустанавливать российскую ОС на все ноутбуки и ПК
Соответствующий документ готовит Минцифры.
Правительство может обязать ритейлеров предустанавливать российскую операционную систему (ОС) на все ноутбуки и персональные компьютеры (ПК), которые поставляются в РФ, соответствующий документ готовит Минцифры, - пишет "Ъ" со ссылкой на источник в правительстве.
Российские власти захотели сделать обязательной установку на все импортируемые в страну ноутбуки и персональные компьютеры отечественной операционной системы (ОС) в качестве дополнительной, то есть ввести запрет на продажу техники, где установлена только Windows или MacOS.
Уточняется, что документ могут внести в правительство в этом квартале. Другой источник издания уточнил, что ответственными за процесс хотят сделать ретейлеров. Сейчас обязанность по установке российских программ и приложений лежит на производителе, так что продавцы могут снимать с себя ответственность.
В середине прошлого года Минцифры сообщило об идее сделать обязательной установку российской операционной системы на те устройства, что поставляются в Россию вообще без ОС. Причиной стало увеличение таких поставок на фоне западных санкций.
Российские власти захотели сделать обязательной установку на все импортируемые в страну ноутбуки и персональные компьютеры отечественной операционной системы (ОС) в качестве дополнительной, то есть ввести запрет на продажу техники, где установлена только Windows или MacOS.
Уточняется, что документ могут внести в правительство в этом квартале. Другой источник издания уточнил, что ответственными за процесс хотят сделать ретейлеров. Сейчас обязанность по установке российских программ и приложений лежит на производителе, так что продавцы могут снимать с себя ответственность.
В середине прошлого года Минцифры сообщило об идее сделать обязательной установку российской операционной системы на те устройства, что поставляются в Россию вообще без ОС. Причиной стало увеличение таких поставок на фоне западных санкций.