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9 минут назад

В Забайкалье 8 домов и мебельная фабрика пострадали в результате пожара

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#пожар #Забайкалье

Мебельный комбинат "Рассвет" загорелся в селе Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкалья, огонь перекинулся на жилые дома.

Восемь домов пострадали из-за пожара, который перекинулся с мебельного комбината в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, - говорится в Telegram-канале правительства Забайкальского края.

Ранее МЧС сообщили о начавшемся пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома.

Уточняется, что на месте пожара в селе Баляга работают бригады скорой медицинской помощи Петровск-Забайкальского района. По оперативным данным: пострадавших нет.

"В Баляге предварительно от огня пострадали восемь домов, из них шесть - жилые. Жителей для временного размещения готовы принять на базе местного детского сада, дома культуры и гостиницы "Каспий", - заявил глава района Николай Горюнов.

Также отмечается, что в результате техногенного возгорания в границах населенного пункта Баляга пожар перешел на земли лесного фонда.

Уточняется, что угроза распространения огня сохраняется из-за сильных порывов ветра.

В тушении задействованы 20 пожарных десантников Петровск-Забайкальского авиа отделения Читинской авиабазы, 6 человек лесной охраны, 26 человек КГСАУ Забайкаллесхоз и 9 единиц техники.
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#пожар #Забайкалье

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