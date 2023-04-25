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В Забайкалье 8 домов и мебельная фабрика пострадали в результате пожара
Мебельный комбинат "Рассвет" загорелся в селе Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкалья, огонь перекинулся на жилые дома.
Ранее МЧС сообщили о начавшемся пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома.
Уточняется, что на месте пожара в селе Баляга работают бригады скорой медицинской помощи Петровск-Забайкальского района. По оперативным данным: пострадавших нет.
"В Баляге предварительно от огня пострадали восемь домов, из них шесть - жилые. Жителей для временного размещения готовы принять на базе местного детского сада, дома культуры и гостиницы "Каспий", - заявил глава района Николай Горюнов.
Также отмечается, что в результате техногенного возгорания в границах населенного пункта Баляга пожар перешел на земли лесного фонда.
Уточняется, что угроза распространения огня сохраняется из-за сильных порывов ветра.
В тушении задействованы 20 пожарных десантников Петровск-Забайкальского авиа отделения Читинской авиабазы, 6 человек лесной охраны, 26 человек КГСАУ Забайкаллесхоз и 9 единиц техники.