В России
48 минут назад
РФ закроет въезд некоторым официальным лицам Молдавии
Молдавский посол был вызван в МИД РФ.
Въезд в Россию будет закрыт ряду официальных лиц Молдавии в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, - говорится в сообщении МИД РФ.
"25 апреля в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в РФ Л.Дарий, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева", - отмечается в сообщении министерства.
Послу Молдавии была вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить "persona non grata" сотрудника посольства РФ в Молдавии российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника посольства Молдавии в России.
Кроме того, главе молдавской дипмиссии сообщено о решении закрыть въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане РФ.
"25 апреля в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в РФ Л.Дарий, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева", - отмечается в сообщении министерства.
Послу Молдавии была вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить "persona non grata" сотрудника посольства РФ в Молдавии российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника посольства Молдавии в России.
Кроме того, главе молдавской дипмиссии сообщено о решении закрыть въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане РФ.