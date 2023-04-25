В России

48 минут назад

РФ закроет въезд некоторым официальным лицам Молдавии

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#Молдавия #въезд

Молдавский посол был вызван в МИД РФ.

Въезд в Россию будет закрыт ряду официальных лиц Молдавии в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, - говорится в сообщении МИД РФ.

"25 апреля в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в РФ Л.Дарий, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева", - отмечается в сообщении министерства.

Послу Молдавии была вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить "persona non grata" сотрудника посольства РФ в Молдавии российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника посольства Молдавии в России.

Кроме того, главе молдавской дипмиссии сообщено о решении закрыть въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане РФ.
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#Молдавия #въезд

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