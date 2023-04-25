Происшествия

51 минуту назад

36-летнюю женщину осудили за фиктивную регистрацию семьи из пяти человек

4 367
#миграция
36-летнюю женщину осудили за фиктивную регистрацию семьи из пяти человек

Подсудимая уверяла, что хотела просто помочь дальней родственнице c четырьмя детьми и не знала, что идёт на преступление.

36-летнюю женщину из села Юсово Чаплыгинского района осудили по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация граждан России по месту пребывания».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина фиктивно зарегистрировала у себя в доме 31-летнюю женщину из Калининградской области с четырьмя детьми, которым 8, 7, 6 лет и 2 года. Но фактически эта семья у неё не жила.

Женщина в суде вину признала, но сообщила, что фиктивно зарегистрировала у себя дальнюю родственницу, которой потребовалась прописка, чтобы получать детские пособия и оформить детей в школу. Но по факту семья с маленькими детьми жила на съемной квартире.

Подсудимая уверяла, что никаких денег за помощь женщине не получала, и что вообще не знала, что идёт на преступление.

В результате 36-летнюю женщину оштрафовали на 25 000 рублей.
4 367
#миграция

Комментарии (4)

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,,,

11 минут назад
12345, я из села. Да у нас в глухой деревне половина домов куплены для прописки. Людей-то и никогда не видел. А тут родственница. Походу кого-то жаба душит. Гнильца в людях ещё много.
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12345

19 минут назад
У нас половина страны зарегистрированы в одном месте, а живут в другом. Всех оштрафовать!
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ЮЛЯ

34 минуты назад
Ведь если кроме как школы и сада, она льгот не имела, то кому какаяя разница по поводу регистрации гражданина РФ в другом регионе
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ЮЛЯ

36 минут назад
Кого то жаба задушила, что она зарегистрировала!?
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