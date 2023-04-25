36-летнюю женщину осудили за фиктивную регистрацию семьи из пяти человек

Подсудимая уверяла, что хотела просто помочь дальней родственнице c четырьмя детьми и не знала, что идёт на преступление.

36-летнюю женщину из села Юсово Чаплыгинского района осудили по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация граждан России по месту пребывания».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина фиктивно зарегистрировала у себя в доме 31-летнюю женщину из Калининградской области с четырьмя детьми, которым 8, 7, 6 лет и 2 года. Но фактически эта семья у неё не жила.



Женщина в суде вину признала, но сообщила, что фиктивно зарегистрировала у себя дальнюю родственницу, которой потребовалась прописка, чтобы получать детские пособия и оформить детей в школу. Но по факту семья с маленькими детьми жила на съемной квартире.



Подсудимая уверяла, что никаких денег за помощь женщине не получала, и что вообще не знала, что идёт на преступление.



В результате 36-летнюю женщину оштрафовали на 25 000 рублей.