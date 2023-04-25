Происшествия
51 минуту назад
36-летнюю женщину осудили за фиктивную регистрацию семьи из пяти человек
Подсудимая уверяла, что хотела просто помочь дальней родственнице c четырьмя детьми и не знала, что идёт на преступление.
36-летнюю женщину из села Юсово Чаплыгинского района осудили по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация граждан России по месту пребывания».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина фиктивно зарегистрировала у себя в доме 31-летнюю женщину из Калининградской области с четырьмя детьми, которым 8, 7, 6 лет и 2 года. Но фактически эта семья у неё не жила.
Женщина в суде вину признала, но сообщила, что фиктивно зарегистрировала у себя дальнюю родственницу, которой потребовалась прописка, чтобы получать детские пособия и оформить детей в школу. Но по факту семья с маленькими детьми жила на съемной квартире.
Подсудимая уверяла, что никаких денег за помощь женщине не получала, и что вообще не знала, что идёт на преступление.
В результате 36-летнюю женщину оштрафовали на 25 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина фиктивно зарегистрировала у себя в доме 31-летнюю женщину из Калининградской области с четырьмя детьми, которым 8, 7, 6 лет и 2 года. Но фактически эта семья у неё не жила.
Женщина в суде вину признала, но сообщила, что фиктивно зарегистрировала у себя дальнюю родственницу, которой потребовалась прописка, чтобы получать детские пособия и оформить детей в школу. Но по факту семья с маленькими детьми жила на съемной квартире.
Подсудимая уверяла, что никаких денег за помощь женщине не получала, и что вообще не знала, что идёт на преступление.
В результате 36-летнюю женщину оштрафовали на 25 000 рублей.
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ЮЛЯ
ЮЛЯ