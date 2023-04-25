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В разных районах Подмосковья нашли три упавших дрона с камерами

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#дрон #беспилотник

Три упавших квадрокоптера с камерами обнаружены в разных районах Подмосковья.

Три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков найдены в разных районах Московской области, один из них - недалеко от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой, обнаруженного в Богородском округе накануне, - рассказали ТАСС в силовых структурах.

"Накануне на территории СНТ "Уголек" в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков. Он выявлен приблизительно в 4 км от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой", - отметил источник.

По его словам, накануне были найдены еще два аналогичных дрона в других районах Московской области.

"В настоящее время все квадрокоптеры направлены на экспертизу, устанавливается кому они принадлежали и с какой целью были запущены", - добавил представитель силовых структур.

Накануне стало известно о том, что 23 апреля в Богородском округе недалеко от СНТ "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой. Он произведен на Украине, может пролететь до 900 км. В нескольких километрах от упавшего беспилотника возле одного из домов в СНТ "Таганский Восточный" найден небольшой квадрокоптер с камерой. Прорабатывается версия, что он мог выполнять функцию корректировки самолетного беспилотника в режиме онлайн.
103
#дрон #беспилотник

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