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36 минут назад

Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes

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#Mercedes #Автодом

Дилер "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes и получил право проводить техобслуживание машин, в том числе гарантийное и постгарантийное.

Дилер "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговое дочернее предприятие, - говорится в официальном заявлении компании.

"Настоящим сообщением холдинг информирует о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО "Автодом", включая АО "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (подмосковный автозавод), ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей)", - отмечается в сообщении.

В том числе, в соответствии со сделкой, "Автодом" получил право осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, - передает РИА Новости.

В ближайшее время компания объявит нового технологического партнера по производству на площадке, - заявил гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский. По его словам, важнейшим фактором для компании является сохранение рабочих мест сотрудников.

Как отмечал в феврале вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, не исключено, что новый владелец площадки совместно с иностранным партнером будет выпускать на заводе китайские автомобили.

"Автодом" будет осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в РФ, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, соответствующее право дилер получил после завершения сделки по приобретению активов немецкой компании в РФ.

"ГК "Автодом" получила право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада", - отмечается в сообщении.

"Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний", - подчеркнул Ольховский.
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#Mercedes #Автодом

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