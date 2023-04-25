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Минфин предлагает обложить НДФЛ российские доходы блогеров на зарубежных сервисах

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#НДФЛ #блогеры

Доходы блогеров, работающих за границей и размещающих контент на иностранных платформах, могут обложить налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Блогеры, работающие за рубежом и размещающие контент на иностранных платформах, будут платить НДФЛ с доходов, полученных из России, с такой инициативой выступил Минфин, - пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой изменений в Налоговый кодекс (НК).

24 апреля правительство внесло в Госдуму пакет поправок в НК, подготовленный Минфином. В том числе законопроектом предлагается уточнить условия, при которых доход от деятельности россиян из-за рубежа подлежит налогообложению в России. Изменения предлагается внести в ст. 208 НК (доходы от источников в РФ и доходы от источников за ее пределами).

Согласно документу, если при выполнении работ используются российские домены, сетевые адреса или серверы, то доходы от такой деятельности будут облагаться подоходным налогом в России (считаться от источника РФ) при соблюдении хотя бы одного из трех условий. Если физлицо было налоговым резидентом России (т. е. исполнитель находился в стране больше половины года) или если доходы получены на счет в российском банке, или источник выплаты (заказчик) – это российская организация или индивидуальный предприниматель.

В настоящее время, если, например, веб-дизайнер, нерезидент России, из-за рубежа исполнил заказ для российской компании, платить налог он не обязан. Такой доход не считают полученным от работы на территории России, - поясняют эксперты.

Именно этот пробел в законе и хотят закрыть. То есть российский сегмент интернета с точки зрения полученных доходов намерены приравнять к территории России.
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#НДФЛ #блогеры

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