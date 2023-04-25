18 пожаров за сутки: сгорели «Дэу Матиз», гараж и балкон

За минувшие сутки в Липецкой области произошли 18 пожаров. Один из них произошел днем 24 апреля в поселке Петровский Добринского района на улице 8 Марта. Здесь сгорел 15-летний автомобиль «Дэу Матиз».



В тот же день выгорел гараж в селе Каменка Задонского района. В Липецке в переулке Космический сгорела баня, на бульваре Шубина горел балкон, огонь жильцы успели потушить до приезда пожарных.



Кроме того, в одном случае пожарные тушили сухую траву, в семи — мусор на открытой площади.



