Летчик-ас, бывший мэр, директор зоопарка — еще не все претенденты в Почетные граждане Липецка-2023

В списке номинантов на звание почетного гражданина города — девять кандидатур.

В преддверии Дня города горсовет выбирает «Почетных граждан Липецка». Сегодня на заседании постоянной комиссии городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике были озвучены имена кандидатов этого года.



Их как никогда много: в горсовет от трудовых коллективов и общественных организаций поступили материалы сразу на девятерых кандидатов.



Итак, по алфавиту. Первый из них — Александр Гугнин, 1953 года рождения, директор ООО «Завод Строительных Конструкций». Его выдвинул коллектив предприятия. После окончания Липецкого государственного педагогического института и службы в армии Александр Гугнин 17 лет проработал в органах внутренних дел. В 1998 году офицер-отставник пришел на завод строительных конструкций на должность заместителя директора. В ходатайстве отмечено, что предприятие, на котором работает Александр Гугнин, участвовало в возведении стадионов для Олимпиады в Сочи, терминалов аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово», МФЦ «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, концертного зала «Крокус Сити Холл» в Москве. По мнению коллектива, Александр Гугнин достоин быть Почетным гражданином «за многолетний добросовестный труд, за большой личный вклад в социально-экономическое и промышленно-производственное развитие Липецка, институтов гражданского общества в городе, активную общественную деятельность, высокую гражданскую позицию».



Кстати, Александр Гугнин — отец депутата Липецкого горсовета Владимира Гугнина.



Второй по списку кандидат — Виктор Долгих, 1953 года рождения, председатель горсовета регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Его кандидатуру выдвинуло областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Виктор Долгих учился в липецком филиале Московского института стали и сплавов, но металлургом не стал. Еще студентом он создал ВИА «Орфей», которым руководил 12 лет. Ансамбль был победителем областных творческих конкурсов, лауреатом Всесоюзного фестиваля молодежи в 1972 году. Виктор Долгих работал заведующим отделом пропаганды и культурно-массовой работы Липецкого обкома ВЛКСМ, избирался первым секретарем горкома комсомола. В постсоветской России в 2002-2015 годах руководил департаментом культуры мэрии. «Особо высокой общественной оценки заслуживает большой вклад Виктора Долгих в военно-патриотическое воспитание юных липчан. Под его руководством ветераны ежегодно проводят в школах города более 200 встреч с учениками».



Третий претендент — Александр Коробейников, 1953 года рождения, генеральный директор ООО «Производственная компания «Корстэл». Горожанам он знаком как спикер горсовета в 1996-1998 годах и как мэр Липецка в 1998-2002 годах. Трудовую деятельность начал электросварщиком, а через пять лет после окончания липецкого политеха, в 1984 году, перешел на партийную работу. В заслугу Александра Коробейникова коллектив предприятия поставил создание муниципального театра, строительство в 1992 году автовокзала на проспекте Победы и подземного перехода в районе Центрального рынка, поликлиники № 2, Октябрьского рынка, бесплатный проезд в пассажирском транспорте и бесплатные уличные таксофоны. В 2007-2012 год Коробейников был заместителем губернатора, «активно участвовал в создании и развитии ОЭЗ «Липецк», в 2012-2015 годах работал начальником управления государственной службы и кадровой работы администрации области. С 2017 года по настоящее время является гендиректором чугунолитейного предприятия ООО «Производственная компания «Корстэл».



Под номером четыре — Леонид Наливкин, 1952 года рождения, председатель Совета ветеранов ГАИ-ГИБДД УМВД России по Липецкой области. Службу в органах внутренних дел начал в 1972 году в должности инспектора дорожного надзора УВД Липецкой области, был в числе 12 лучших автоинспекторов региона, которые обеспечивали правопорядок на Олимпиаде-80. В характеристике Леонида Наливкина говорится, что он «отучал работников ЛТЗ перебегать дорогу в районе проходных завода», а в 1993 году, «рискуя собственной жизнью, предотвратил серьезное ДТП», подставив свой служебный автомобиль под удар потерявшего из-за гололеда управление автобуса на Петровском спуске, что спасло пассажиров. Полковник полиции строил комплекс Госавтоинспекции на улице Неделина, был инициатором создания музея истории ГАИ. С 2019 года является председателем Совета ветеранов Госавтоинспекции. Его кандидатуру выдвинуло собрание личного состава УМВД России по Липецкой области и ветеранов органов внутренних дел «за значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения в городе Липецк».



Пятый номинант — Александр Осипов, 1955 года рождения, директор Липецкого зоопарка. По специальности агроном, после службы в армии работал в совхозе «Ситовский» Петровского района управляющим, заместителем директора, секретарем парткома. Директором зоопарка был назначен в сентябре 1996 года, став 14-м по счету руководителем единственного на тот момент в Центральном Черноземье зверинца. «Частая смена директоров и недостаток финансовых средств привели к тому, что зоопарк оказался на грани закрытия». Александр Осипов проявил себя «как смелый современный руководитель». «Талантливый организатор, специалист по сельскому хозяйству, он буквально спас зоопарк в трудные девяностые годы» — цитируют в ходатайстве о награждении Александра Осипова слова Почетного гражданина Липецка Николая Яхонтова, советского еще мэра, открывшего зоопарк. В заслугу кандидату ставят успешное содержание и разведение животных, экологическое образование и воспитание молодежи. Кандидатуру Осипова выдвинуло общее собрание коллектива зоопарка.



Шестая в списке - Наталья Пешкина, 1955 года рождения, советник по качеству ООО «Ангел Ист Рус». Окончившая Вологодский молочный институт по специальности «инженер-технолог молока и молочных продуктов», в 1980-2015 годах работала на Липецком хладокомбинате, пройдя путь от мастера до директора по качеству. В этой роли «в 2004 году внесла значительный вклад во взаимоотношения между РФ и Евросоюзом как эксперт по контролю за европейской продукцией, которая поставлялась в Россию». В этом же году хладокомбинат получил право на экспорта мороженого в Европу. С 2016 года и по настоящее время работает в китайской компании ООО «Ангел Ист Рус» по производству хлебопекарных дрожжей в должности советника по качеству. Ее кандидатуру выдвинуло общее собрание коллектива ООО «Ангел Ист Рус» «за многолетний и доблестный труд, заслуги перед Липецком в повышении его авторитета, престижа, узнаваемости бренда продукции города, обеспечения его благосостояния и процветания за счет выхода продукции на международный рынок и пополнения бюджета города».



Наталью Пешкину, кстати, уже во второй раз двигают в Почетные граждане Липецка — в первый раз это случилось в прошлом году.



Седьмой по счету — Валерий Сешенов, 1951 года рождения, генеральный директор ОАО трест «Липецкстрой». В 1976 году он окончил Липецкий политех по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Он прошел путь от слесаря по ремонту оборудования Новолипецкого металлургического завода до генерального директора крупной строительной компании. Помимо жилья, промышленных и коммерческих объектов трест под его управлением построил учебно-лабораторный корпус металлургического факультета ЛГТУ, возвел каскад фонтанов на Петровском спуске и цветомузыкальный фонтан на площади Петра Великого, плавательный бассейн в районе МЖК, школу в микрорайоне «Победа», детсад «Академия чудес». С 2014 года под его руководством ведется проектирование и застройка микрорайона «Победа». Кандидатуру Валерия Сешенова выдвинуло общее собрание трудового коллектива треста «Липецкстрой» «за многолетний добросовестный труд, за весомый личный вклад в строительство объектов гражданской и промышленной инфраструктуры города Липецка, формирование эстетически красивого и узнаваемого архитектурного облика липецких микрорайонов».



Предпоследний кандидат в Почетные граждане города — Юрий Сушков, 1962 года рождения, летчик-ас, генерал-лейтенант запаса, экс-начальник Липецкого авиацентра (2016-2022 годы), бывший директор казенного предприятия «Липецкий аэропорт», кандидат технических наук. С 1983 года жизнь Заслуженного военного летчика РФ тесно связана с Липецком, где он прошел путь от командира авиационного звена до начальника авиацентра, освоив более десяти типов и модификаций самолетов. Юрий Сушков — один из создателей пилотажной группы «Соколы России», постоянный участник воздушных парадов в Москве, международных авиационно-космических салонов «МАКС», международных выставок вооружения. Во многом его усилиями на площади Авиаторов появилась Аллея героической славы авиацентра. Его кандидатуру выдвинуло общее собрание воинского и трудового коллектива войсковой части 62632 «за развитие Липецка как одного из ведущих авиационных гарнизонов страны, значительный вклад в деятельность центра подготовки авиационного персонала имени В.П.Чкалова, популяризацию профессии воина-авиатора, личное мужество, проявленное при выполнении правительственных заданий».



Девятый, последний номинант, — Валентина Шадрина, 1943 года рождения, педагог-организатор Дома детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова города Липецка, руководитель центра военно-патриотического воспитания Пост №1. После окончания Лебедянского педагогического училища в 1963 году переехала в Липецк. В 1966 году пришла в Городской Дом пионеров на должность культорганизатора и с тех пор не меняла место работы. После открытие обелиска Вечной славы на площади Героев в 1967 году возглавила инициативную группу по появлению там Почетного караула. «В результате ее кропотливого труда и команды единомышленников 6 ноября 1977 года в Липецке на Пост № 1 заступил первый сводный Почетный караул средней школы № 19». За 45-летнюю историю Поста № 1 более 5 тысяч школьников связали свою жизнь с профессией военного. Ее кандидатуру выдвинуло общее собрание коллектива городской общественной организации семей погибших военнослужащих в Афганистане, локальных войнах и боевых действиях «Память о сыне».



Обычно к Дню города сессия горсовета тайным голосованием выбирает из числа кандидатов двух новых Почетных граждан Липецка. Исключением стал прошлый год — в 100-летнюю годовщину городского Совета депутатов почетное звание было присвоено сразу четырем номинантам. Впрочем, говорят, что и в этом году не обойдется без сюрпризов, так как нынешний год — 320-й со времени основания Липецка, и его почему-то некоторые чиновники и депутаты считают юбилейным.