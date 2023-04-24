Сергей Первушин: «Мы сами себе всё это устроили…»

Послематчевая пресс-конференция после игры в Раменском.

«Металлург» проиграл на выезде «Сатурну» - 1:3, пропустив два решающих гола в концовке встречи и нахватав целый букет из жёлтых и красных карточек, которые приведут к дисквалификациям футболистов и усугубят кадровый швах в команде.

- Сами себе устроили.… И первый гол организовали себе сами: со своего стандарта, не распорядились мячом. Нужно было его просто выбить и всё, а мы пропустили гол, - сокрушался главный тренер «Металлурга» Сергей Первушин, - Да и вообще первый тайм стал худшим в нашем исполнении. Такой плохой игры в сезоне я больше не припомню. Во втором тайме пытались усилить игру, в том числе заменами.

Вышли два новых нападающих, проявляли себя: один цеплялся за мячи, второй гол забил. Ещё у нас были моментики, в частности у Ильи Глебова, но не забили, а «Сатурн» наказал нас в быстрой ответной атаке. А потом была эта непонятная красная карточка («Металлург» сегодня направил документы и видео в РФС, чтобы отменить удаление Антона Белова, прим.), третий гол в наши ворота. Понятно, что вдесятером с 1:3 отыграться нам было уже нереально.

Самое плохое, что мы получили ещё ворох жёлтых карточек (из-за дисквалификаций теперь не смогут принять участие в следующем матче Максим Елеев, Андрей Алексеев и Денис Поярков). Теперь придётся ломать голову, кто у нас будет играть в матче с «Салютом».

- Чувствуете, что на весеннем этапе собрались команды сильнее, чем прежде и уровень сопротивления заметно вырос?

- Да, на первом этапе можно было выиграть, не выкладываясь на полную катушку, то здесь нужно выкладываться в каждой игре. Соперники все мотивированные, плюс, скорее всего, произойдёт реформа второй лиги. Произойдёт она или нет – вопрос, но все хотят занять место как можно выше, поэтому и дальнейшие игры будут все напряженные.

В Раменском на стадионе «Сатурн» играть очень приятно. Я считаю, что в нашей стране такие и должны быть стадионы. Нам не нужны арены вместимостью по 40 тысяч зрителей. В Раменском вмещает ведь 15 тысяч? Самое то для нашей страны с учётом интереса к футболу. Если будем строить такие стадионы, то и футбол у нас будет развиваться в правильном направлении.

- Мю любим футбол за эмоции, - продолжил пресс-конференцию тренер «Сатурна» Игорь Рудой, - мы проводили первый весенний матч на своём поле, хотели порадовать болельщиков. Поэтому во главе угла стоял результат – только победа. Сегодня мы немного перестроились по сравнению с первыми весенними матчами: хотели показать и организованный футбол, и агрессивный. Всё у нас получилось, поэтому победили заслуженно.

- Автор первого гола Данила Прошляков покинул поле на носилках. Это смазало впечатление?

- Человек получил травму. Это футбол – контактный вид спорта, от такого никто не застрахован. Даниил – центральный нападающий, сегодня он нашёл свой эпизод, забил мяч – молодец. Пропущенный нами гол – это следствие ошибки, секундной потери концентрации. Но концовку мы сыграли больше на скорости, больше на агрессии, на желании. И вырвали победу.

- Сегодня у вас отсутствовал бывший игрок «Металлурга» Даниил Неплюев. Почему?

- Неплюев получил травму на тренировке буквально за два дня до матча. Приступит к тренировкам на следующей неделе.