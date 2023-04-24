Ространснадзор рассказал о самых популярных нарушениях за 2022 год

За прошедший год специалисты Ространснадзора зафиксировали 69,6 тыс. нарушений режима труда и отдыха водителей при осуществлении международных перевозок, сообщили «Известиям» в ведомстве. Более чем 80% из них связано с отсутствием контроля за состоянием водителей во время рейса.







«В 2022 году было зафиксировано 58,1 тыс. нарушений по ст. 11.23 КоАП РФ — управление транспортным средством без тахографа либо с нарушением требований по его использованию», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Ространснадзора.



Согласно постановлениям правительства и приказу Минтранса в салонах автомобилей массой от 3,5 тонны и автобусах должны быть установлены тахографы — специальные приборы, которые регистрируют скорость передвижения автомобиля, его маршрут, время работы и отдыха водителя.



Член Общественного совета при Ространснадзоре Владимир Матягин отметил, что число выявленных нарушений должно быть гораздо выше.



«Достаточно поделить 70 тыс. на 365, и мы получим в день всего около 190 нарушений на все регионы России, то есть фактически по два нарушения в день на регион. Получается, что почти все перевозчики законопослушные? Такой показатель может говорить о низкой эффективности надзорных органов», — заявил «Известиям» эксперт.

Основные причины нарушений — низкие размеры штрафов за отсутствие тахографов и плохо развития инфраструктура для отдыха водителей, заявил координатор московского отделения Объединения перевозчиков России Сергей Рудаметкин.



«Количества охраняемых стоянок недостаточно для того, чтобы человек нормально отдохнул. Большую грузовую фуру невозможно просто поставить на обочине, так как это небезопасно», — рассказал «Известиям» эксперт.

Среди других распространенных нарушений, в прошлом году зафиксированных Ространснадзором — отсутствие знаков госрегистрации на транспортных средствах и прицепах, а также документов на перевозимый груз или списков пассажиров (почти 14 тыс.) и невыполнение законных требований сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или иных ответственных лиц об остановке транспортного средства (7,7 тыс.).

