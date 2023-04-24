В России

51 минуту назад

Внедрение беспилотных технологий в российских поездах откладывается

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#РЖД

Внедрение беспилотных технологий в поездах откладывается на неопределенный срок. РЖД планировали запустить их еще в 2022 году, но компания-разработчик Cognitive Pilot завысила цену, которая не устроила компанию. Об этом рассказали «Известиям» два источника и подтвердили в РЖД.

Речь идет об испытании систем машинного зрения и искусственного интеллекта для локомотивов, которые помогают машинисту и выступают в качестве дополнительных приборов безопасности.

«Массовое внедрение подобных технологий будет зависеть от экономического обоснования. Предложенные производителями ценовые условия поставки оборудования в разы превышают стоимость существующих основных устройств безопасности движения поездов», — сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе РЖД рассказали, что ведут проработку систем технического зрения для маневровых локомотивов, помогающих машинисту и выступающих в качестве дополнительных приборов безопасности, — проведены испытания уже двух таких систем.
Это бортовая система технического зрения (БСТЗ), разработанная НИИАС (научно-технологический институт самого холдинга РЖД), и программно-аппаратный комплекс, спроектированный «Когнитив Роботикс» (работает под брендом Cognitive Pilot) для оснащения маневровых локомотивов серии ЧМЭ3.

Система, которую разработала Cognitive Pilot, предназначается для маневровых локомотивов, которые перемещаются на одной станции и используются для решения различных производственных задач. Система призвана помочь машинисту в управлении.
Помимо Cognitive такие системы в России разрабатывают еще два игрока — уже упомянутый институт РЖД НИИАС и «ТМХ-Интеллектуальные системы» (ТМХ-ИС), рассказал «Известиям» главный редактор отраслевого агентства ROLLINGSTOCK Agency Сергей Белов. По его словам, эти три решения для локомотивов по техническим характеристикам схожи.
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#РЖД

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