ДТП на кольцевой развязки улиц Катукова и Московской собрало огромную пробку

Вечером 24 апреля на кольцевой развязке улиц Катукова и московской в Липецке столкнулись легковой автомобиль «Рено» и грузовик «МАН».По словам очевидцев, водители не хотят признавать свою вину, поэтому остаются на проезжей части.Это стояние вызвало серьезные заторы как на улице Катукова, так и на Московской в сторону кольцевой развязки.