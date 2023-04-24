Происшествия
55 минут назад
ДТП на кольцевой развязки улиц Катукова и Московской собрало огромную пробку
Вечером 24 апреля на кольцевой развязке улиц Катукова и московской в Липецке столкнулись легковой автомобиль «Рено» и грузовик «МАН».
По словам очевидцев, водители не хотят признавать свою вину, поэтому остаются на проезжей части.
Это стояние вызвало серьезные заторы как на улице Катукова, так и на Московской в сторону кольцевой развязки.
По словам очевидцев, водители не хотят признавать свою вину, поэтому остаются на проезжей части.
Это стояние вызвало серьезные заторы как на улице Катукова, так и на Московской в сторону кольцевой развязки.
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Я за перекректок
Хи
Нонка
Красотища-то какая!