Происшествия

55 минут назад

ДТП на кольцевой развязки улиц Катукова и Московской собрало огромную пробку

5 750
#ДТП
1
ДТП на кольцевой развязки улиц Катукова и Московской собрало огромную пробку
Вечером 24 апреля на кольцевой развязке улиц Катукова и московской в Липецке столкнулись легковой автомобиль «Рено» и грузовик «МАН».

WhatsApp Image 2023-04-24 at 17.17.45.jpeg+2023-04-24-17.26.31.jpg

WhatsApp Image 2023-04-24 at 17.17.46.jpeg+2023-04-24-17.26.31.jpg

По словам очевидцев, водители не хотят признавать свою вину, поэтому остаются на проезжей части.

WhatsApp Image 2023-04-24 at 17.17.48.jpeg+2023-04-24-17.26.31.jpg

Это стояние вызвало серьезные заторы как на улице Катукова, так и на Московской в сторону кольцевой развязки.

WhatsApp Image 2023-04-24 at 17.17.49 (1).jpeg+2023-04-24-17.26.31.jpg

WhatsApp Image 2023-04-24 at 17.17.49.jpeg+2023-04-24-17.26.31.jpg
5 750
#ДТП
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

077

16 минут назад
Яма на яме волна на волне на этом кольце
ответить

Я за перекректок

31 минуту назад
Вместо русской рулетки предлагаю сделать обычный перекресток со светофорами. В недружевестных странах давно доказано, что светофоры безопаснее. И пропускная способность выше чем на круговых развязках
ответить

Хи

32 минуты назад
Кольцевая развязка это слишком громко звучит. Так колечко не о чём - маленькое, плюгавенькое.
ответить

Нонка

45 минут назад
Бадаются! Проезжие части необходимо расширять надо -сплош пробки
ответить

Красотища-то какая!

48 минут назад
Ляпота!!!
ответить
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
12
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
Коронавирус

Еще в рубрике

Мать сильно ударила 15-летнего сына феном из-за пропавшей бутылки самогона
#дети #побои
Мать сильно ударила 15-летнего сына феном из-за пропавшей бутылки самогона

37 минут назад

Происшествия
Ельчанка выдумала кражу машины
#ложный донос
Ельчанка выдумала кражу машины

сегодня, 16:35

Происшествия
Мужчина выгораживал знакомого и теперь его будут судить за заведомо ложное показание
#ложные показания #суд
1
Мужчина выгораживал знакомого и теперь его будут судить за заведомо ложное показание

сегодня, 16:17

Происшествия
Три человека пострадали в столкновении «МАЗа» и «Фольксвагена» на подъезде к Липецку
#ДТП
Три человека пострадали в столкновении «МАЗа» и «Фольксвагена» на подъезде к Липецку

сегодня, 15:41

Происшествия
«Лада-Калина» перевернулась в Хлевенском районе, госпитализирована 22-летняя девушка
#авария #ДТП
3
«Лада-Калина» перевернулась в Хлевенском районе, госпитализирована 22-летняя девушка

сегодня, 13:07

Происшествия
У повторно попавшегося на пьяной езде грязинца конфисковали автомобиль «Хонда Аккорд»
#ПДД #нарушение #пьяная езда
10
У повторно попавшегося на пьяной езде грязинца конфисковали автомобиль «Хонда Аккорд»

сегодня, 12:52

Происшествия