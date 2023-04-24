Ельчанка выдумала кражу машины

Теперь её обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Елецкий городской суд начала рассматривать уголовное дело по обвинению 39-летней женщины по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по версии следствия, в мае прошлого года в дежурной части ОМВД России по Елецкому району женщина сообщила о краже принадлежащего ей автомобиля, заведомо зная, что ранее машина была продана ей незнакомому мужчине.



Следствие полагает, что мотивом преступления послужило сообщение о наложении ареста на эту машину в связи с задолженностью по неуплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.



Позднее ельчанка созналась, что автомобиль никто не похищал.



Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до двух лет лишения свободы.