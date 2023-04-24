Происшествия

17 минут назад

Ельчанка выдумала кражу машины

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#ложный донос
Ельчанка выдумала кражу машины

Теперь её обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Елецкий городской суд начала рассматривать уголовное дело по обвинению 39-летней женщины по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по версии следствия, в мае прошлого года в дежурной части ОМВД России по Елецкому району женщина сообщила о краже принадлежащего ей автомобиля, заведомо зная, что ранее машина была продана ей незнакомому мужчине.

Следствие полагает, что мотивом преступления послужило сообщение о наложении ареста на эту машину в связи с задолженностью по неуплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Позднее ельчанка созналась, что автомобиль никто не похищал.

Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до двух лет лишения свободы.
131
#ложный донос

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