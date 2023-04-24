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Силуанов заявил о запуске цифрового рубля в обращение до конца года
Министр финансов подчеркнул важность использования цифровых нацвалют в международных расчетах, поскольку такие системы исключают вмешательство недружественных стран.
"Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль", - отметил министр, выступая на марафоне "Знание".
По его словам, цифровой рубль - стопроцентно надежный инструмент, абсолютно прозрачный, - передает РИА Новости.
"По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда пошли деньги. Эти деньги налево не уйдут уже", - отметил Силуанов.
Также цифровые валюты можно будет использовать для трансграничных расчетов, добавил он. "Да, сейчас это на самом еще первом этапе находится, обсуждение этого вопроса, но использование цифровых рублей, использование цифровых юаней, цифровых других валют – за этим будущее, потому что это система расчетов, которая лишена всяких ограничений", - сказал министр.
Сейчас пакет законопроектов о цифровом рубле прошел первое чтение в Госдуме. Само создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено еще в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.
16 апреля законопроекты о цифровом рубле прошли первое чтение в Госдуме. В настоящий момент ведется прием поправок в документы, он продлится до 19 мая.
В середине апреля Банк России опубликовал на своем сайте материал, посвященный цифровому рублю. В документе описывается, как будет работать цифровой рубль, что можно и нельзя будет с ним делать и как пользоваться специальным кошельком.