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ЦБ РФ предложил упростить комплексную реструктуризацию нескольких кредитов в разных банках
Центробанк России опубликовал рекомендации по комплексному урегулированию проблемных долгов физлиц. Речь идет о ситуациях, когда заемщик может получить отсрочки по всем имеющимся кредитам.
"У банков появился новый механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию. Он закреплен в Cтандарте защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании задолженности. Заемщик, столкнувшийся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности", - говорится в заявлении.
Регулятор поясняет, что заемщик часто имеет потребительский кредит в том банке, где получает зарплату, а ипотеку - в другом банке, аккредитованном застройщиком. В случае финансовых сложностей человек обычно старается платить по ипотеке, а по потребительскому кредиту может допускать просрочку. При этом кредиторы или не знают друг о друге, или не полностью доверяют друг другу и не могут договориться о временном совместном снижении платежей, чтобы заемщик мог обслуживать оба кредита. Один из банков взыскивает долг через суд, и иногда это приводит к тому, что заемщик теряет жилье и становится банкротом, - передает ТАСС.
По мнению Центробанка, стандарт позволит решать эту проблему на условиях, приемлемых для всех сторон. Заемщик, попавший в сложную жизненную ситуацию, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности.
"В нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты. Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика", - добавляет регулятор.
Документ также содержит перечень сложных жизненных ситуаций, при которых рекомендуется проводить реструктуризацию, и список подтверждающих документов.
На первом этапе соблюдение стандарта будет добровольным, чтобы наработать достаточную практику применения и при необходимости уточнить его текст. Кредиторы, которые решат к нему присоединиться, разместят все необходимые инструкции для заемщиков на своих сайтах.