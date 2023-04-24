Происшествия

34 минуты назад

Мужчина выгораживал знакомого и теперь его будут судить за заведомо ложное показание

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#ложные показания #суд
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Мужчина выгораживал знакомого и теперь его будут судить за заведомо ложное показание

Его знакомому уже вынесли приговор.

Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летнего уроженца Красноярского края по части 1 статьи 307 УК РФ «Заведомо ложное показание свидетеля в суде».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, знакомого обвиняемого судили по пункту «в» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего». Приговор по этому делу был вынесен в 2021 году.

Но, по версии следствия, ещё 26 мая 2016 года подсудимый, будучи допрошенным в СО ОМВД России по Елецкому району Липецкой области в качестве свидетеля по уголовному делу нанесении побоев, дал показания, которые также подтвердил при проведении очных ставок. А в ходе рассмотрения дела в суде в качестве свидетеля он дал заведомо ложные показания с целью освобождения своего знакомого от уголовной ответственности.

За ложные показания в суде обвиняемому может грозить штраф, до 480 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ либо до трёх месяцев ареста.
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#ложные показания #суд
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