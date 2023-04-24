Бизнес

49 минут назад

Банк ЗЕНИТ запустил вклад со ставкой до 10% годовых

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Банк ЗЕНИТ запустил вклад со ставкой до 10% годовых

ПАО Банк ЗЕНИТ запустил новый сезонный вклад «Сириус» с максимальной доходностью 10% годовых.

Клиенты могут открыть депозит на сумму от 50 тыс. рублей на срок 732 или 1 100 дней. Внести средства можно как в офисах банка, так и в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн»* или интернет-банке.

При досрочном расторжении вклада после 1 года действует льготная ставка 8% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока действия депозита с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Максимальная ставка действует для клиентов, у которых на дату обращения в Банк в течение 180 календарных дней отсутствуют действующие вклады в Банке ЗЕНИТ. При этом вклад необходимо открыть на срок 1 100 дней. Для действующих клиентов ставка составит до 9,5% годовых.

Подробные условия представлены на сайте банка.

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