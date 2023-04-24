Происшествия

сегодня, 15:41

Три человека пострадали в столкновении «МАЗа» и «Фольксвагена» на подъезде к Липецку

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#ДТП
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Между сёлами Стебаево и Боринское сегодня произошло ДТП.

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На подъездной дороге от трассы М-4 «Дон» к Липецку между сёлами Стебаево и Боринское сегодня в 13:11 произошло ДТП. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкнулись «МАЗ» и «Фольксваген».

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и пассажиры «Фольксвагена».

По предварительным данным, причиной ДТП стал то, что водитель «МАЗа» не представил «Фольксвагену» преимущество в движении.
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#ДТП
3

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