В России

56 минут назад

Силуанов назвал приоритетом использование национальной валюты в расчётах

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#национальная валюта #экономика

Другие страны все больше используют опыт России по переходу на расчеты в национальных валютах во внешней торговле, чтобы минимизировать риски токсичного доллара.

Россия перешла на использование национальных валют в расчетах, потому что доллар больше не является резервной валютой и стал "опасен" для этих целей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на марафоне "Знание. Первые".

"Использование национальной валюты в расчетах - это наш приоритет, поскольку, правильно президент говорил, что это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны. Поэтому переход на использование рубля, валют дружественных стран, цифровых валют - вот наше сегодняшнее и наше будущее для проведения финансовых расчетов", - заявил он.

Министр указал на то, что и другие страны перенимают опыт России, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда "те, кто эмитирует так называемую резервную валюту" может ввести против неугодных ему стран санкции и заморозить активы, - пишут "Известия".

"Переход на расчеты в своей собственной валюте минимизирует все те риски, с которыми можно столкнуться", — отметил Силуанов.

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#национальная валюта #экономика

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