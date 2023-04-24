56 минут назад
Силуанов назвал приоритетом использование национальной валюты в расчётах
Другие страны все больше используют опыт России по переходу на расчеты в национальных валютах во внешней торговле, чтобы минимизировать риски токсичного доллара.
"Использование национальной валюты в расчетах - это наш приоритет, поскольку, правильно президент говорил, что это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны. Поэтому переход на использование рубля, валют дружественных стран, цифровых валют - вот наше сегодняшнее и наше будущее для проведения финансовых расчетов", - заявил он.
Министр указал на то, что и другие страны перенимают опыт России, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда "те, кто эмитирует так называемую резервную валюту" может ввести против неугодных ему стран санкции и заморозить активы, - пишут "Известия".
"Переход на расчеты в своей собственной валюте минимизирует все те риски, с которыми можно столкнуться", — отметил Силуанов.