Другие страны все больше используют опыт России по переходу на расчеты в национальных валютах во внешней торговле, чтобы минимизировать риски токсичного доллара.





"Использование национальной валюты в расчетах - это наш приоритет, поскольку, правильно президент говорил, что это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны. Поэтому переход на использование рубля, валют дружественных стран, цифровых валют - вот наше сегодняшнее и наше будущее для проведения финансовых расчетов", - заявил он.



Министр указал на то, что и другие страны перенимают опыт России, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда "те, кто эмитирует так называемую резервную валюту" может ввести против неугодных ему стран санкции и заморозить активы, - пишут



"Переход на расчеты в своей собственной валюте минимизирует все те риски, с которыми можно столкнуться", — отметил Силуанов.



Россия перешла на использование национальных валют в расчетах, потому что доллар больше не является резервной валютой и стал "опасен" для этих целей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на марафоне "Знание. Первые"."Использование национальной валюты в расчетах - это наш приоритет, поскольку, правильно президент говорил, что это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны. Поэтому переход на использование рубля, валют дружественных стран, цифровых валют - вот наше сегодняшнее и наше будущее для проведения финансовых расчетов", - заявил он.Министр указал на то, что и другие страны перенимают опыт России, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда "те, кто эмитирует так называемую резервную валюту" может ввести против неугодных ему стран санкции и заморозить активы, - пишут "Известия" "Переход на расчеты в своей собственной валюте минимизирует все те риски, с которыми можно столкнуться", — отметил Силуанов.