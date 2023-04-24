В России
6 минут назад
Принят закон о повышении социальных налоговых вычетов
В Госдуме принят законопроект о повышении социальных налоговых вычетов. О необходимости этой меры поддержки заявил президент России Владимир Путин в своем послании.
Государство может вернуть часть денег, потраченных на лечение и приобретение медикаментов, заключение договора ДМС, обучение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни. Все это — социальный налоговый вычет.
К этому списку добавился вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, который можно получить за расходы, понесенные с прошлого года. Это, например, покупка абонемента в бассейн или фитнес-клуб, в том числе и на детей, - говорится на сайте Госдумы.
Возврат осуществляется из НДФЛ, которые был оплачен.
Сейчас вернуть можно до 15 600 рублей в год вместе и за лечение, и за обучение и другие перечисленные услуги за исключением дорогостоящего лечения (т. е. 13 % от 120 000 рублей — максимальной суммы для вычета). Но недавно Госдумой был принят закон, согласно которому начиная с расходов 2024 года можно будет вернуть до 19 500 рублей (13 % от 150 000 рублей).
Вычет можно оформить в течение трех лет. Если вы не можете использовать весь вычет за один год, то остаток на другой год не переносится.
Также можно вернуть деньги за свое лечение, а также за лечение супруга, родителей и детей до 18 лет. Кроме того, получить вычет можно за лечение детей до 24 лет, если они обучаются по очной форме.
Для дорогостоящего лечения налоговый вычет будет в размере фактических расходов. Перечни медуслуг и дорогостоящего лечения утверждены правительством.
Помимо этого, можно вернуть деньги не только за собственное обучение, но и за обучение своего ребенка, брата или сестры (до 24 лет), своего подопечного (до 18 лет).
Если гражданин платит за себя, форма обучения значения не имеет. Остальные должны учиться очно.
Неважно, садик ли это, вуз, автошкола или курсы иностранного языка, главное, чтобы у учреждения была лицензия.
Если нужно вернуть деньги за обучение ребенка, сумма будет отличаться от той, которую вы могли бы получить за себя, брата или сестру. В этом случае максимальная сумма налога на возврат — 6 500 рублей в год (т. е. 13 % от 50 000 рублей). Лимит один на двоих родителей.
Этот лимит тоже повысился — до 14 300 рублей (13 % от 110 000 рублей) для расходов с 2024 года.
Для каждого случая предусмотрен свой список документов, который можно найти на сайте ФНС. Их предоставляют в налоговую.
Получить вычет можно как в налоговой, так и у работодателя. Если вы выбрали налоговую, то заявление на вычет можно подать только после окончания года. Если вы нет времени ждать до конца года, то можно получить социальный вычет у работодателя. Тогда он перестанет удерживать НДФЛ, пока не вернет все положенные деньги.
Отмечается, что дорогое обучение лучше оплачивать поэтапно. Если вы за раз заплатите 300 000 рублей за три года обучения, то получите вы столько же, сколько получили бы, отдав 120 000 рублей. Выгоднее для получения вычета каждый год отдавать по 100 000 рублей.
Государство может вернуть часть денег, потраченных на лечение и приобретение медикаментов, заключение договора ДМС, обучение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни. Все это — социальный налоговый вычет.
К этому списку добавился вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, который можно получить за расходы, понесенные с прошлого года. Это, например, покупка абонемента в бассейн или фитнес-клуб, в том числе и на детей, - говорится на сайте Госдумы.
Возврат осуществляется из НДФЛ, которые был оплачен.
Сейчас вернуть можно до 15 600 рублей в год вместе и за лечение, и за обучение и другие перечисленные услуги за исключением дорогостоящего лечения (т. е. 13 % от 120 000 рублей — максимальной суммы для вычета). Но недавно Госдумой был принят закон, согласно которому начиная с расходов 2024 года можно будет вернуть до 19 500 рублей (13 % от 150 000 рублей).
Вычет можно оформить в течение трех лет. Если вы не можете использовать весь вычет за один год, то остаток на другой год не переносится.
Также можно вернуть деньги за свое лечение, а также за лечение супруга, родителей и детей до 18 лет. Кроме того, получить вычет можно за лечение детей до 24 лет, если они обучаются по очной форме.
Для дорогостоящего лечения налоговый вычет будет в размере фактических расходов. Перечни медуслуг и дорогостоящего лечения утверждены правительством.
Помимо этого, можно вернуть деньги не только за собственное обучение, но и за обучение своего ребенка, брата или сестры (до 24 лет), своего подопечного (до 18 лет).
Если гражданин платит за себя, форма обучения значения не имеет. Остальные должны учиться очно.
Неважно, садик ли это, вуз, автошкола или курсы иностранного языка, главное, чтобы у учреждения была лицензия.
Если нужно вернуть деньги за обучение ребенка, сумма будет отличаться от той, которую вы могли бы получить за себя, брата или сестру. В этом случае максимальная сумма налога на возврат — 6 500 рублей в год (т. е. 13 % от 50 000 рублей). Лимит один на двоих родителей.
Этот лимит тоже повысился — до 14 300 рублей (13 % от 110 000 рублей) для расходов с 2024 года.
Для каждого случая предусмотрен свой список документов, который можно найти на сайте ФНС. Их предоставляют в налоговую.
Получить вычет можно как в налоговой, так и у работодателя. Если вы выбрали налоговую, то заявление на вычет можно подать только после окончания года. Если вы нет времени ждать до конца года, то можно получить социальный вычет у работодателя. Тогда он перестанет удерживать НДФЛ, пока не вернет все положенные деньги.
Отмечается, что дорогое обучение лучше оплачивать поэтапно. Если вы за раз заплатите 300 000 рублей за три года обучения, то получите вы столько же, сколько получили бы, отдав 120 000 рублей. Выгоднее для получения вычета каждый год отдавать по 100 000 рублей.