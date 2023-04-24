Происшествия

38 минут назад

«Лада-Калина» перевернулась в Хлевенском районе, госпитализирована 25-летняя девушка

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#авария #ДТП
«Лада-Калина» перевернулась в Хлевенском районе, госпитализирована 25-летняя девушка

За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали четыре человека.

21 апреля в Хлевенском районе на дороге Плещеево – Синдякино – примыкание к трассе «Дон» съехала в кювет и перевернулась «Лада-Калина». Госпитализирована 22-летняя девушка — водитель автомобиля. 

22 апреля в Грязновка Лебедянского района при падении мотоцикла получил травму 15-летний подросток. Парня доставили в больницу.

В Данковском районе на дороге Липецк – Данков грузовик «Скания» сбил  46-летнего мужчину. Он остался жив, с  травмами мужчину госпитализировали.

23 апреля в Елецком районе на дороге Талица – Суворовка 39-летняя женщина за рулем «Шевроле» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Женщина находится в больнице.

Кроме этих аварий автоинспекторы зарегистрировали еще 41 столкновение автомобилей. В этих авариях пострадавших нет.

Фото УГИБДД по Липецкой области

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#авария #ДТП

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