«Лада-Калина» перевернулась в Хлевенском районе, госпитализирована 25-летняя девушка

За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали четыре человека.





21 апреля в Хлевенском районе на дороге Плещеево – Синдякино – примыкание к трассе «Дон» съехала в кювет и перевернулась «Лада-Калина». Госпитализирована 22-летняя девушка — водитель автомобиля.



22 апреля в Грязновка Лебедянского района при падении мотоцикла получил травму 15-летний подросток. Парня доставили в больницу.



В Данковском районе на дороге Липецк – Данков грузовик «Скания» сбил 46-летнего мужчину. Он остался жив, с травмами мужчину госпитализировали.



23 апреля в Елецком районе на дороге Талица – Суворовка 39-летняя женщина за рулем «Шевроле» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Женщина находится в больнице.



Кроме этих аварий автоинспекторы зарегистрировали еще 41 столкновение автомобилей. В этих авариях пострадавших нет.



Фото УГИБДД по Липецкой области



