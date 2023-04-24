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В Госдуму внесен закон о повышении ставки налога до 30% для работающих из-за границы россиян
В Госдуму внесен законопроект о повышении ставки налога до 30% для работающих из-за границы россиян. Согласно законопроекту, нововведение должно затронуть всех уехавших, которые используют для работы российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства.
Уточняется, что данная мера должна затронуть всех уехавших, которые для работы используют российский сегмент интернета, либо размещенные в РФ технические, программно-аппаратные средства, - говорится на сайте Госдумы.
Согласно предложенным поправкам, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.
Новшества затронут как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров, которые получают вознаграждения из РФ за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в России комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем. Однако для этого должно выполняться хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом России, либо человек получает вознаграждение на счет в российском банке или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в России.
Таким образом, российские компании будут сами в каждом конкретном случае определять, какую ставку по НДФЛ применять, оценивая осуществляет ли их сотрудник или подрядчик свою деятельность в России или нет.