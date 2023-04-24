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46 минут назад

В Госдуму внесен закон о повышении ставки налога до 30% для работающих из-за границы россиян

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#налог #НДФЛ

В Госдуму внесен законопроект о повышении ставки налога до 30% для работающих из-за границы россиян. Согласно законопроекту, нововведение должно затронуть всех уехавших, которые используют для работы российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства.

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников после утраты ими российского налогового резидентства. Автором документа выступило правительство РФ.

Уточняется, что данная мера должна затронуть всех уехавших, которые для работы используют российский сегмент интернета, либо размещенные в РФ технические, программно-аппаратные средства, - говорится на сайте Госдумы.

Согласно предложенным поправкам, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.

Новшества затронут как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров, которые получают вознаграждения из РФ за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в России комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем. Однако для этого должно выполняться хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом России, либо человек получает вознаграждение на счет в российском банке или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в России.

Таким образом, российские компании будут сами в каждом конкретном случае определять, какую ставку по НДФЛ применять, оценивая осуществляет ли их сотрудник или подрядчик свою деятельность в России или нет.
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#налог #НДФЛ

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