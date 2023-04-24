62 липчанина заплатили за бытовую технику, но своих покупок так и не увидели

В Липецке завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве.

Липецкий отдел полиции №7 завершил расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 37-летнего липчанина по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



По версии следствия, в 2020 году обвиняемый являлся коммерческим директором фирмы по розничной торговле бытовой техникой и под предлогом поставки этой техники брал у покупателей деньги, либо забирал их из кассы. При этом техники потерпевшие так и не увидели.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в результате 62 покупателям был причинен ущерб более чем на 1,4 миллиона рублей. Если у потерпевших не было наличных, он предлагал им переводить оплату на его личную банковскую карту.



На период предварительного следствия мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Сейчас уголовное дело передано в суд. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.