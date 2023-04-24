Происшествия

сегодня, 12:35

62 липчанина заплатили за бытовую технику, но своих покупок так и не увидели

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#мошенничество
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62 липчанина заплатили за бытовую технику, но своих покупок так и не увидели

В Липецке завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве.

Липецкий отдел полиции №7 завершил расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 37-летнего липчанина по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый являлся коммерческим директором фирмы по розничной торговле бытовой техникой и под предлогом поставки этой техники брал у покупателей деньги, либо забирал их из кассы. При этом техники потерпевшие так и не увидели.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в результате 62 покупателям был причинен ущерб более чем на 1,4 миллиона рублей. Если у потерпевших не было наличных, он предлагал им переводить оплату на его личную банковскую карту.

На период предварительного следствия мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.
4 699
#мошенничество
2

Комментарии (4)

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однако

26 минут назад
напишите адрес и названия конторы ,чтоб люди обходили стороной.а то факты только.а где помощь народу.
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Коля

33 минуты назад
А что за липчанин? Такой
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Нонка

46 минут назад
Торговец мечтой, несбытачной-мечтой!Халява мученица покарала каждого из участника !
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Такие придур...удивляют...

53 минуты назад
Он думал, что все эти 62 человека утрутся и оставят всё, как есть ?!?!
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