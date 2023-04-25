15 минут назад
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Уже через несколько занятий ваш ребенок сможет отличить резистор от диода и рассказать, как работает редуктор в его собственном роботе.
«РобоКидс» — новое имя только для Липецка. Школа была основана ещё в 2018 году. В Москве работают уже 20 площадок, инженерию изучает более 1000 учеников. Молодая, но активно растущая школа умеет заинтересовать детей собственной интерактивной методикой, работой с реальным оборудованием и очень интересной подачей теории.
В Липецке одновременно стартуют 7 инженерных мастерских школы, они расположились на базе помещений детских центров, библиотек и арт-пространств:
Областная детская библиотека, ул. Льва Толстого 40
"Библиотека" арт-пространство, ул. Октябрьская 28
Мастерская РобоКидс, ул. Гагарина, 67/1
"Академия увлекательных наук" , ул. Германа Титова 5
Детский центр «Перспектива» ул. Проспект победы 22А
"Три кита" детский центр, ул. Бунина, 13
"Резиденция наследника" детский центр, ул. Славянова, 2
Заниматься в «РобоКидс» будет удобно: филиал школы можно найти недалеко от своего дома.
«РобоКидс» — это больше, чем просто секция робототехники.
Здесь детям дают системные знания и навыки в области инженерии, учат работать с настоящими инструментами: паяльными станциями, стрипперами и мультиметрами, клеевым пистолетом, всевозможными датчиками, проводить травление плат кислотой. План обучение рассчитан на 4 года непрерывных занятий, на каждом из которых теоретическая часть соотносится с практикой. Детей ведут из мира Архимеда и его рычага, до мира Boston Dynamics, Kuka и Universal.
Дети сами чертят, моделируют, собирают корпус и паяют электросхемы, а после - забирают собранных роботов домой!
Занятия в школе не требуют каких-то дополнительных вложений, помимо оплаты обучения, ведь абсолютно все материалы и инструменты предоставляют в самой школе.
Как говорят в «РобоКидс», школа воспитывает из детей будущих инженеров, прививает практические навыки и развивает техническую фантазию, раскрывает таланты, дает представление про собственные разработки и самых современных роботов.
В школе будут рады и девчонкам, ведь интерес прекрасного пола к инженерии и техническим специальностям всё время растёт!
Не секрет, что Россия испытывает недостаток в квалифицированных промышленных инженерах, и в последнее время растить их начинают уже со школьной скамьи. В школе «РобоКидс» разработана четырехступенчатая программа обучения, рассчитанная на разный возраст и преемственность знаний по пути школа-вуз-предприятие-собственная разработка.
Учиться здесь нескучно, и всегда есть что-то новое: за каждые 3-4 занятия ученики собирают нового робота, это может быть гидравлический манипулятор, плавающая лодка, машина на пульте управления или настоящий робот-пылесос на Arduino. Всего в программах «РобоКидс» около 45 проектов, освоив которые ребенок получит комплексные знания в базовой физике, моделировании, схемотехнике, программировании и сможет выбрать путь дальнейшего развития в интересующей отрасли.
«РобоКидс» — это не просто развивающие и развлекающие детей занятия, это больше, чем кружок — это реальное обучение, детально проработанный комплекс знаний и навыков. Дети здесь всё время создают что-то новое, чертят, моделируют, проектируют, паяют, программируют, подключают и проверяют.
«РобоКидс» применяют интерактивную методику с опытами, викторинами и квизами для детей.
Обучение инженерии на стыке различных дисциплин: физики, механики, химии, схемотехники, программирования. У учеников одновременно развивается логическое и системное мышление, творческие способности, инженерная фантазия, техническая грамотность.
Школа ставит своей основной задачей — заинтересовать детей техническими профессиями и специальностями, а также дать им практически применимые в жизни знания и опыт.
Преподаватели школы — инженеры, студенты и выпускники технических специальностей вузов, которые любят и умеют работать с детьми и отлично знают свою сферу. Прежде чем попасть в школу, все преподаватели проходят обучение по педагогике и технической части методики и сдают экзамен.
Знакомство со школой инженерии родителям и детям можно начать с записи на мастер-классы, которые пройдут уже 27 апреля. А на лето в «РобоКидс» запланированы всевозможные курсы и интенсивы, а также работа лагерных смен.
Узнать подробности и записаться на занятия можно по телефону: 44-76-12 либо оставив заявку на сайте: РобоКидс.рф
Реклама. ИП Чесноков Алексей Юрьевич