Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!

Уже через несколько занятий ваш ребенок сможет отличить резистор от диода и рассказать, как работает редуктор в его собственном роботе.

«РобоКидс» — новое имя только для Липецка. Школа была основана ещё в 2018 году. В Москве работают уже 20 площадок, инженерию изучает более 1000 учеников. Молодая, но активно растущая школа умеет заинтересовать детей собственной интерактивной методикой, работой с реальным оборудованием и очень интересной подачей теории.

В Липецке одновременно стартуют 7 инженерных мастерских школы, они расположились на базе помещений детских центров, библиотек и арт-пространств:

Областная детская библиотека, ул. Льва Толстого 40

"Библиотека" арт-пространство, ул. Октябрьская 28

Мастерская РобоКидс, ул. Гагарина, 67/1

"Академия увлекательных наук" , ул. Германа Титова 5

Детский центр «Перспектива» ул. Проспект победы 22А

"Три кита" детский центр, ул. Бунина, 13

"Резиденция наследника" детский центр, ул. Славянова, 2



Заниматься в «РобоКидс» будет удобно: филиал школы можно найти недалеко от своего дома.

«РобоКидс» — это больше, чем просто секция робототехники.

Здесь детям дают системные знания и навыки в области инженерии, учат работать с настоящими инструментами: паяльными станциями, стрипперами и мультиметрами, клеевым пистолетом, всевозможными датчиками, проводить травление плат кислотой. План обучение рассчитан на 4 года непрерывных занятий, на каждом из которых теоретическая часть соотносится с практикой. Детей ведут из мира Архимеда и его рычага, до мира Boston Dynamics, Kuka и Universal.

Дети сами чертят, моделируют, собирают корпус и паяют электросхемы, а после - забирают собранных роботов домой!

Занятия в школе не требуют каких-то дополнительных вложений, помимо оплаты обучения, ведь абсолютно все материалы и инструменты предоставляют в самой школе.





Как говорят в «РобоКидс», школа воспитывает из детей будущих инженеров, прививает практические навыки и развивает техническую фантазию, раскрывает таланты, дает представление про собственные разработки и самых современных роботов.

В школе будут рады и девчонкам, ведь интерес прекрасного пола к инженерии и техническим специальностям всё время растёт!





Не секрет, что Россия испытывает недостаток в квалифицированных промышленных инженерах, и в последнее время растить их начинают уже со школьной скамьи. В школе «РобоКидс» разработана четырехступенчатая программа обучения, рассчитанная на разный возраст и преемственность знаний по пути школа-вуз-предприятие-собственная разработка.

Учиться здесь нескучно, и всегда есть что-то новое: за каждые 3-4 занятия ученики собирают нового робота, это может быть гидравлический манипулятор, плавающая лодка, машина на пульте управления или настоящий робот-пылесос на Arduino. Всего в программах «РобоКидс» около 45 проектов, освоив которые ребенок получит комплексные знания в базовой физике, моделировании, схемотехнике, программировании и сможет выбрать путь дальнейшего развития в интересующей отрасли.





«РобоКидс» — это не просто развивающие и развлекающие детей занятия, это больше, чем кружок — это реальное обучение, детально проработанный комплекс знаний и навыков. Дети здесь всё время создают что-то новое, чертят, моделируют, проектируют, паяют, программируют, подключают и проверяют.

«РобоКидс» применяют интерактивную методику с опытами, викторинами и квизами для детей.

Обучение инженерии на стыке различных дисциплин: физики, механики, химии, схемотехники, программирования. У учеников одновременно развивается логическое и системное мышление, творческие способности, инженерная фантазия, техническая грамотность.





Школа ставит своей основной задачей — заинтересовать детей техническими профессиями и специальностями, а также дать им практически применимые в жизни знания и опыт.





Преподаватели школы — инженеры, студенты и выпускники технических специальностей вузов, которые любят и умеют работать с детьми и отлично знают свою сферу. Прежде чем попасть в школу, все преподаватели проходят обучение по педагогике и технической части методики и сдают экзамен.

Знакомство со школой инженерии родителям и детям можно начать с записи на мастер-классы, которые пройдут уже 27 апреля. А на лето в «РобоКидс» запланированы всевозможные курсы и интенсивы, а также работа лагерных смен.

Узнать подробности и записаться на занятия можно по телефону: 44-76-12 либо оставив заявку на сайте: РобоКидс.рф

Реклама. ИП Чесноков Алексей Юрьевич