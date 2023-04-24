Погода в Липецке

52 минуты назад

В Липецке ожидается гроза

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#гроза #ветер
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В Липецке ожидается гроза
В ближайший час и с сохранением в течение дня 24 апреля ожидается гроза. Об этом предупреждает управление по делам ГО и ЧС Липецка.



1 1154
#гроза #ветер
2

Комментарии (1)

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Я

37 минут назад
а у нас солнце светит и на грозу ни малейшего намеку, видимо в центре липецка отдельный прогноз
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