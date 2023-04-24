Коронавирус

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Коронавирусная статистика: трое госпитализированных, умерших нет

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: трое госпитализированных, умерших нет

С начала эпидемии в Липецкой области от COVID-19 умер 3 981 человек.

В Липецкой области за сутки выявлены 28 случаев COVID-19. Госпитализированы трое заболевших, выздоровели — 20. Умерших от COVID-19 нет.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрированы 183 106 случаев COVID-19, выздоровели 178 652 человека, умер 3 981 человек.

Среди соседних регионов наибольшая суточная заболеваемость в Воронежской области, где за последний день выявлены 282 новых случая COVID-19. В Рязанской области — 54 заболевших, в Тамбовской области — 38, в Курской и Орловской областях — по 24, в Тульской области — 18. Смертельные случаи отмечены в Воронежской области, где от вируса умерли два человека, и в Рязанской области — один умерший.

В России за сутки выявлены 5 458 случаев COVID-19, госпитализированы 382 человека, выздоровели 4 917 человек, умерли 34 человека.

С начала эпидемии в стране зарегистрированы 22 815 722 случая COVID-19, 22 207 016 человек выздоровели, 398 107 —  умерли.
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#коронавирус

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