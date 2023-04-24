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9 минут назад

Цены на квартиры в новостройках за 4 года выросли на 76% и достигли потолка

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#новостройки #квартиры #рынок недвижимости #цены

Цены на квартиры в новостройках достигли потолка — в крупных российских за четыре года агломерации выросли в среднем на 76%.

Цены на квартиры в новостройках, выросшие в крупных российских агломерациях за 4 года в среднем на 76%, достигли потолка, - заявили в фонде "Институт экономики города" (ИЭГ). Там ожидают, что стоимость жилья не будет увеличиваться до 2030 года. Более того, в некоторых регионах квартиры могут даже подешеветь из-за снижения спроса и отсутствия предпосылок к росту реальных доходов населения. Но власти не дадут серьезно обрушиться стройиндустрии, которая вносит свой вклад в рост ВВП, - полагают эксперты. Среди мер господдержки они называют выкуп у застройщиков нераспроданных квартир для их дальнейшей передачи в аренду или в лизинг, - пишет "Ъ".

По данным ИЭГ, в 2019-2022 годах реальная стоимость жилья в 17 крупных агломерациях страны, включая Московскую, Петербургскую, Краснодарскую, Екатеринбургскую, выросла в среднем на 76%, почти втрое выше потребительской инфляции за это время – 27%.

Возможности для дальнейшего серьезного подорожания квартир начали исчерпываться уже во втором полугодии прошлого года, считают в ИЭГ и прогнозируют, что до 2030 года цены на жилье там, скорее всего, сохранятся на уровне 2022 года или снизятся. Если и произойдет рост цен, то номинальный, не выше инфляции, - считают в ИЭГ.

По словам вице-президента ИЭГ Татьяны Полиди, в РФ возникла ситуация, когда, с одной стороны, доступность жилья низкая, с другой – нет устойчивого роста доходов населения и перспективы их роста в крупнейших агломерациях неочевидны.

Ожидая в результате сокращения ввода нового жилья, она тем не менее считает, что к 2030 году обеспеченность им вырастет и в половине крупных агломераций превысит 30 "квадратов" на человека.
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#новостройки #квартиры #рынок недвижимости #цены

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