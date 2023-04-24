Продажи ноутбуков в РФ сократились на 20%

Продажи ноутбуков в РФ за первые три месяца 2023 года упали на 20%, а в натуральном выражении — до 812 тысяч устройств.





Согласно информации издания, за первый квартал текущего года по оценке продавцов продажи лэптопов в штучном выражении сократились на 25%, как и спрос на персональный компьютеры. Правда, в последнем случае спад составил только 6%. Если говорит о финансовой составляющей вопроса, то тут показатели еще печальнее.



Оба сегмента рынка просели на 30%. По версии крупных игроков рынка, которые ранее занимали лидирующие позиции, причиной такой тенденции стало появление новичков на полках в ритейлерах. Речь идет о российских и китайских компаниях.



В настольных компьютерах, по данным ритейлера, падение продаж год к году в штуках в первом квартале составило 6%, до 278 тыс. устройств. В деньгах рынок упал на 31%, до 12,1 млрд руб. Больше всего снизились продажи Lenovo, HP и российского Depo. Самым продаваемым брендом стал российский iRU, его доля в штуках составляет 20% (15% годом ранее). В «F+ tech-Марвел» подтвердили, что в сегменте настольных ПК российские бренды в первом квартале показали себя лучше, чем годом ранее: так, долю помимо iRU нарастили Ardor Gaming и Rombica.



Падение рынка в целом стало следствием ажиотажного спроса на технику в первой половине 2022 года, - полагают эксперты.



В настольных компьютерах в сети отмечают рост спроса на продукцию российских производителей, а в ноутбуках — китайских.



Рост продаж российских решений связан с льготами для производителей и расширением мощностей внутри страны, - считают эксперты.

В первом квартале, по оценке ритейлеров, продажи ноутбуков в штуках в России упали почти на четверть, а спрос на персональные компьютеры — на 6% год к году. В денежном выражении оба сегмента просели более чем на 30%. Такое снижение участники рынка объясняют ростом доли российских и китайских брендов, которые дешевле по цене. Мнения экспертов разделились: некоторые уверены, что к концу года российские производители ПК и ноутбуков займут уже значительную долю рынка, другие считают, что этому продолжит мешать параллельный импорт зарубежных решений, - пишет "Ъ" со ссылкой на аналитиков и участников рынка.Согласно информации издания, за первый квартал текущего года по оценке продавцов продажи лэптопов в штучном выражении сократились на 25%, как и спрос на персональный компьютеры. Правда, в последнем случае спад составил только 6%. Если говорит о финансовой составляющей вопроса, то тут показатели еще печальнее.Оба сегмента рынка просели на 30%. По версии крупных игроков рынка, которые ранее занимали лидирующие позиции, причиной такой тенденции стало появление новичков на полках в ритейлерах. Речь идет о российских и китайских компаниях.В настольных компьютерах, по данным ритейлера, падение продаж год к году в штуках в первом квартале составило 6%, до 278 тыс. устройств. В деньгах рынок упал на 31%, до 12,1 млрд руб. Больше всего снизились продажи Lenovo, HP и российского Depo. Самым продаваемым брендом стал российский iRU, его доля в штуках составляет 20% (15% годом ранее). В «F+ tech-Марвел» подтвердили, что в сегменте настольных ПК российские бренды в первом квартале показали себя лучше, чем годом ранее: так, долю помимо iRU нарастили Ardor Gaming и Rombica.Падение рынка в целом стало следствием ажиотажного спроса на технику в первой половине 2022 года, - полагают эксперты.В настольных компьютерах в сети отмечают рост спроса на продукцию российских производителей, а в ноутбуках — китайских.Рост продаж российских решений связан с льготами для производителей и расширением мощностей внутри страны, - считают эксперты.