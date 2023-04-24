Происшествия

33 минуты назад

Больше половины пожаров за минувшие выходные — возгорания сухой травы и мусора

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#пожар #МЧС
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Больше половины пожаров за минувшие выходные — возгорания сухой травы и мусора

Пожарные Липецкой области выезжали на тушение огня 41 раз.

За минувшие выходные пожарные 20 раз выезжали тушить сухую траву и семь раз — мусор на открытой площади. Самый масштабный пожар произошел в селе Чечеры Чаплыгинского района днем 22 апреля — трава горела на площади в один гектар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. 

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Вечером 22 апреля в селе Чернолес Становлянского района горел дом на двух хозяев. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В селе Поддубровка Усманского района горело нежилой дом. Повреждены четыре квадратных метра кровли и вещи на такой же площади. 

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Днем 23 апреля в селе Фащевка Грязинского района сгорел автомобиль «Лада-2110». Историческое бесхозное здание в Ельце на улице Кооперативной тушили четыре отделения пожарных, но огонь успел уничтожить кровлю на площади 40 квадратных метров и внутреннюю отделку на аналогичной площади.  

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Вечером 23 апреля горела ванная комната и кухня частного жилого дома на улице Комсомольской в Липецке. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На станции Прибытково Грязинского района сгорел жилой дом и надворная постройка. В селе Пружинки Липецкого района сгорела баня.

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Ночью 24 апреля сгорел дом в деревне Харламовка Долгоруковского района, в Ельце — бесхозное строение на улице Солнечной, в Липецке на улице Передельческой — деревянный дом и две надворные постройки.
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#пожар #МЧС
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Комментарии (2)

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Липа

14 минут назад
Загляните в лес на тракторный. Через каждые сто метров шашлыки дарят, бухают и после себя жуткий срач оставляют
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Комментатор

23 минуты назад
Не возгорания, а поджоги...
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