Больше половины пожаров за минувшие выходные — возгорания сухой травы и мусора

Пожарные Липецкой области выезжали на тушение огня 41 раз.

За минувшие выходные пожарные 20 раз выезжали тушить сухую траву и семь раз — мусор на открытой площади. Самый масштабный пожар произошел в селе Чечеры Чаплыгинского района днем 22 апреля — трава горела на площади в один гектар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Вечером 22 апреля в селе Чернолес Становлянского района горел дом на двух хозяев. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В селе Поддубровка Усманского района горело нежилой дом. Повреждены четыре квадратных метра кровли и вещи на такой же площади.Днем 23 апреля в селе Фащевка Грязинского района сгорел автомобиль «Лада-2110». Историческое бесхозное здание в Ельце на улице Кооперативной тушили четыре отделения пожарных, но огонь успел уничтожить кровлю на площади 40 квадратных метров и внутреннюю отделку на аналогичной площади.Вечером 23 апреля горела ванная комната и кухня частного жилого дома на улице Комсомольской в Липецке. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На станции Прибытково Грязинского района сгорел жилой дом и надворная постройка. В селе Пружинки Липецкого района сгорела баня.Ночью 24 апреля сгорел дом в деревне Харламовка Долгоруковского района, в Ельце — бесхозное строение на улице Солнечной, в Липецке на улице Передельческой — деревянный дом и две надворные постройки.