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В Подмосковье обнаружен упавший дрон со взрывчаткой
В Московской области в лесополосе недалеко от садового товарищества нашли упавший беспилотник со взрывчаткой.
В Московской области в лесополосе недалеко от садового товарищества в Богородском округе обнаружили упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой, - передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"В Богородском округе недалеко от СНТ "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой", - пояснил источник.
По его словам, летательный аппарат был обнаружен накануне, он был разломан пополам.
"В настоящее время беспилотник забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел", - отметил представитель силовых структур.
"В Богородском округе недалеко от СНТ "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой", - пояснил источник.
По его словам, летательный аппарат был обнаружен накануне, он был разломан пополам.
"В настоящее время беспилотник забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел", - отметил представитель силовых структур.