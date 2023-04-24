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В Подмосковье обнаружен упавший дрон со взрывчаткой

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#дрон #беспилотник #взрывчатка

В Московской области в лесополосе недалеко от садового товарищества нашли упавший беспилотник со взрывчаткой.

В Московской области в лесополосе недалеко от садового товарищества в Богородском округе обнаружили упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой, - передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В Богородском округе недалеко от СНТ "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой", - пояснил источник.

По его словам, летательный аппарат был обнаружен накануне, он был разломан пополам.

"В настоящее время беспилотник забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел", - отметил представитель силовых структур.
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#дрон #беспилотник #взрывчатка

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