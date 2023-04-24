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47 минут назад
Южная Корея расширит список запрещенных товаров для поставок в РФ и Белоруссию
Новые ограничения начнут действовать с 28 апреля.
Южная Корея расширит список товаров, которые запрещено поставлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения, - сообщает Министерство торговли промышленности и энергетики.
"С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций", — говорится в сообщении.
Уточняется, что список пополнился 741 позицией, включая промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей, автомобилестроения, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них, - передает РИА Новости.
В южнокорейском Минторге пояснили, что данный шаг обусловлен "высокой вероятностью использования этих товаров странами-импортерами для производства оружия и в военных целях".
В министерстве отметили, что компаниям, которые получили разрешение на экспорт до 27 апреля, не придется подавать документы заново. В дальнейшем будет проводиться индивидуальный анализ "исключительных случаев", когда экспорт возможен.
"С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций", — говорится в сообщении.
Уточняется, что список пополнился 741 позицией, включая промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей, автомобилестроения, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них, - передает РИА Новости.
В южнокорейском Минторге пояснили, что данный шаг обусловлен "высокой вероятностью использования этих товаров странами-импортерами для производства оружия и в военных целях".
В министерстве отметили, что компаниям, которые получили разрешение на экспорт до 27 апреля, не придется подавать документы заново. В дальнейшем будет проводиться индивидуальный анализ "исключительных случаев", когда экспорт возможен.