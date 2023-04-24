Сегодня в Липецке: как стать артистом и хитрые уловки работодателей при найме

Рассказываем всё необходимое про первый рабочий день недели.

Днём небольшой дождь

Сегодня в Липецке станет ещё немного теплее. Столбик термометра поднимется до 17-19 градусов, но идиллическую картину всё-таки испортит небольшой дождь, который возможен днём.





Большие отключение воды

Понедельник в Липецке начнётся с отключения холодной воды на нескольких десятках улиц.

С 10:00 до 20:00 на «новых микрорайонах» Липецка перекроют воду на улицах 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47; Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44; Кривенкова, 3, 5, 7; Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34; а также на бульваре Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

В это же в время в районе железнодорожного вокзала временно расстанутся с комфортом жители улиц Гагарина, 73а, 87, 87а, 89, 91, 93, 93/2, 95, 95/2, 97, 99, 101, 101/2, 103/1,106; Терешковой, 1/3, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 6/2, 7/1, 10/3, 10/2, 10/1, 10, 14, 14/2, 16, 16а, 111, 112.







В районе Опытной станции пересохнут краны у потребителей на улицах Ангарской, 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5ст.1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в (средняя школа №6), 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а (больница), 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а; Юношеской, 13; в переулке Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а (детский сад №110), 11, 13, 15, 17. Без воды останется и частный сектор на улицах Алфавитная, Автодорожная, Базарная, Почтовая, Шахматная; переулки Бытовой, Дружный, Клеверный, Ландшафтный, Любимый, Малый, Сырский, Технологический, Усадебный, Чистый.

В районах карьера и ЛГПУ с 10:00 до 20:00 с аналогичными сложностями столкнутся жители улиц 9 января, 1А, 7, 10, 10а, 10/2; ул. Елецкая, 8А, 10, 63, 67, 67А, 69, 71А, 71; Карьерной, 2; Студеновской, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39Б, 39А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75А, 89, 91, 116, 116А, 120, 122, 122А, 205А, 109, 109В, 109Г, 109А, 109Б, ст.122Д, 122В, 123,124А, 126, 126А, 126Б, 131, 159, 184, 187А, 188, 201; Чапаева, 2, 2а, 4.

В частном секторе произойдут отключения на улицах 9 января, ХХ Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Елецкой, Карьерной, Красной, Лескова, Маяковского, Павлова, Тимура Фрунзе, Салтыкова-Щедрина, Студеновской, Чапаева, Энергетической.

Отключения света

С 9:00 до 16:00 перекроют электроэнергию на улице Краснозаводской, 1д, 1е, 2а, 2б и в районе Октябрьского моста.







На час дольше – с 9:00 до 17:00 не будет света на улицах Арсеньева, Баумана, Белорусской, Бородинской, Брусничной, Брюллова, Докучаева, Еловой, Карбышнва, Кочеткова, Лавочкина, Мешкова, Панфилова, Пожарского, Рассветной, Сокольской, Стасова, Третьякова, Шоссейной; на проезде Ильича; в переулках Космаческом, Лунном, Свободном, а также в садоводческих товариществах «Металлург-2», «Сокол-2» и «Сокол-3».

Пробки

С раннего утра начали светиться жёлтым светом – предвестником будущего красного отдельные участник на улицах Катукова, Московской, Гагарина, Неделина, Циолковского и, конечно, проспекте Победы. Как говорится, то ли ещё будет – в понедельник движение всегда затруднено. Поэтому рекомендуем перед выездом изучить обстановку на «Яндекс-пробках» или в аналогичных приложениях и по возможности выбрать оптимальныё маршрут. Это позволит сэкономить время.

Очевидец «Женитьбы Бальзаминова» рассказывает… (12+)

Липецкий киновед Алексей Колбаско сегодня в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) в 15:30 расскажет о … великом русском драматурге Александре Островском.

12 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения автора «Грозы», «Бесприданницы», «Снегурочки» и т.д. Колбаско, естественно, будет говорить об экранизациях знаменитого автора, тем более, что некоторые его произведения удостаивались трёх-четырёх кинопостановок.







Колбаско, кстати, посетил места съемки знаменитой комедии «Женитьба Бальзаминова», встречался с исполнителем главной роли Георгием Вициным. На встрече сегодня он постарается раскрыть секреты съемок этого легендарного фильма. Еще одного пристального внимания удостоится и экранизацией пьесы Островского «Лес», которая долго пролежала на полке, и вместе с ней чуть не канула в лету и последняя роль в художественном кино всеми любимой актрисы Людмилы Целиковской.

Уроки актёрского мастерства в… библиотеке (12+)

Некоторых липчане не удовлетворяет роль простых зрителей кино, их тянет самих на экраны и на сцену. Но как воплотить свою мечту?

Этому поможет двухчасовой мастер-класс-интенсив сегодня в 13:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) от актрисы и педагога театральных дисциплин Анжелики Фаустовой.







Занятие будет включать в себя несколько направлений: и как освободиться от психологических зажимов, когда на тебя смотрят десятки пар глаз; улучшить технику речи; развить память; научиться так работать с телом, чтобы достигнуть пластического самовыражения т.т.д.

Для тех кто не успеет на сегодняшний семинар, будет шанс попасть на него в среду в 14:30, но уже в информационно-библиотечном Центре на улице Теперика, 1.

«Русский балет» (12+)

Если будете сегодня в библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3), то заодно загляните и на книжную выставку «Русский балет как явление».

В экспозиции представлены книги о культовых фигурах русского балета. Подборка изданий посвящена Ольге Лепешинской, Майе Плисецкой, Галине Улановой, Николаю Фадеечеву, Ирине Колпаковой, Марису Лиепе.







Обращает на себя внимание ёмкий и по размерам, и по содержанию фотоальбом «Юрий Григорович». Потрясающе интересные фотоматериалы, запечатлевшие разные моменты работы этого человека, фанатично преданного своему делу. Издание «Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда» Ш. Схейена – самая полная биография знаменитого импресарио. Дягилевские «русские сезоны» на сто лет опередили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления.

Птичку жалко… скушать (12+)

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 состоится мастер-класс «Имбирная птичка».

Вас научат делать сладкий и красивый пряник в виде птицы, украшать его и в итоге получить кулинарный шедевр и произведение искусства. Такое даже есть потом жалко.



Серые зарплаты или в договоре только МРОТ – как работодатели пытаются нас обмануть

Найти хорошую работу – это большая удача, но оказывается, это ещё полдела. Не менее важно, договориться с работодателем «на берегу» обо всех ключевых вопросах, в особенности – о зарплате. В «Роскачестве» перечислили основные уловки, к которым прибегают недобросовестные работодатели, чтобы сэкономить на персонале.

Например, «забывает» указать зарплату в вакансии, даже не называет денежную «вилку». Обычно это скрывают под формулировкой «зарплата по итогам собеседования». Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина считает, что причин может быть несколько. Например, нежелание отпугнуть кандидата маленькой суммой. Иногда её на собеседовании пытаются прикрыть какими-то льготами – например, бесплатными обедами, интересными проектами, удалёнкой и т.п. Но может быть и другое: работодатель хочет оценить истинный потенциал работника, чтобы предложить ему адекватные деньги. Вот только тут нужно быть внимательными – ваш потенциал начальник и вы можете оценивать совершенно по-разному. Поэтому лучше договариваться «на берегу».







Ещё один способ – начальник не указывает зарплату в трудовом договоре. А вот здесь уже прямой путь к неприятному сюрпризу в конце месяца. Работодатель может указать в контракте и только минимальный размер того, что собирается платить. Мол, остальное зависит от результативности вашей деятельности. Чем это чревато? Работодатель будет иметь право не выплачивать вам зарплату сверх указанной суммы, если вы заранее не позаботились о составлении пунктов о надбавках и доплатах в трудовом договоре или в Положении об оплате труда. Там должны быть прописаны условия премиальных выплат, если они полагаются.

И самый незаконный метод – это «зарплата в конверте». Неофициальная зарплата может быть выгодна работодателю – налоги и взносы на сотрудника платятся частично либо их вовсе нет. Для работника минусы очевидны: отсутствие накоплений в социальный фонд, отпускных и больничных. Да и банки часто не доверяют займы людям с неофициальным доходом, поэтому в случаях, когда вам срочно понадобятся деньги, на помощь придут только микрофинансовые организации с сомнительной выгодой.

Когда сотрудник получает неофициальную часть зарплаты и не платит самостоятельно налоги на доход, он также нарушает закон и может быть привлечен как к налоговой, так и уголовной ответственности. Но самое главное – вам однажды могут просто не заплатить за ваш труд.



Дорогие липчане! В тяжёлый день понедельник мы пытаемся погрузиться в работу, но не у всех это получается с первого раза. Однако несмотря на вашу занятость, не забывайте находить время и для чтения новостей – в наше время нужно держать ушки на макушке. Чаще заходите на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До новых встреч в течение дня!