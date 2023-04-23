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34 минуты назад
В Подмосковье грабители вскрыли два банкомата и сбежали с 4 млн рублей
В Балашихе двое неизвестных вскрыли банкоматы и похитили 4 млн руб. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля во входной группе в один их магазинов сети «Пятерочка». Воры монтировкой вскрыли банкоматы Московского кредитного банка и Промсвязьбанка и забрали все наличные.
После злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В настоящий момент правоохранители устанавливают личности подозреваемых преступников.
Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля во входной группе в один их магазинов сети «Пятерочка». Воры монтировкой вскрыли банкоматы Московского кредитного банка и Промсвязьбанка и забрали все наличные.
После злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В настоящий момент правоохранители устанавливают личности подозреваемых преступников.