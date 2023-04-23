В России

34 минуты назад

В Подмосковье грабители вскрыли два банкомата и сбежали с 4 млн рублей

41
В Балашихе двое неизвестных вскрыли банкоматы и похитили 4 млн руб. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля во входной группе в один их магазинов сети «Пятерочка». Воры монтировкой вскрыли банкоматы Московского кредитного банка и Промсвязьбанка и забрали все наличные.

После злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В настоящий момент правоохранители устанавливают личности подозреваемых преступников.
41

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Москвич получил ожоги после химчистки салона автомобиля
Москвич получил ожоги после химчистки салона автомобиля

37 минут назад

В России
В Саратовской области подростки осквернили и разрушили более 50 надгробий на кладбище
В Саратовской области подростки осквернили и разрушили более 50 надгробий на кладбище

40 минут назад

В России
Сотрудник автомойки угнал автомобиль, чтобы поехать на свидание
Сотрудник автомойки угнал автомобиль, чтобы поехать на свидание

вчера, 19:27

В России
Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района
1
Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района

вчера, 19:23

В России
В Сочи река Шахе подмыла берег
В Сочи река Шахе подмыла берег

вчера, 17:38

В России
Москвич нашел на помойке моноколесо, и оно подорвало его квартиру
Москвич нашел на помойке моноколесо, и оно подорвало его квартиру

вчера, 13:49

В России