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43 минуты назад

В Саратовской области подростки осквернили и разрушили более 50 надгробий на кладбище

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Двух подростков 12 и 13 лет задержали за повреждение надгробий на Поворинском кладбище в городе Балашове Саратовской области. В отношении их родителей составили административные протоколы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 23 апреля 2023 года в 07:30 сторож Поворинского кладбища сообщил в полицию, что неизвестные повредили надгробья. Сотрудники правоохранительных органов установили, что к совершению преступления могут быть причастны школьники 12 и 13 лет.

Мальчики дали признательные показания, рассказав, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений.

из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении.

Теперь ответственность за действия мальчиков будут нести их родители, поскольку сами злоумышленники еще не достигли нужного возраста.

"В отношении родителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)", – добавили в пресс-службе МВД.



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