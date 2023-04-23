Нетрезвая девушка упала на дороге практически в руки полицейских

Не известно, чем закончился бы переход пьяной дамы через дорогу, если бы мимо не ехала патрульная машина

На камеру автомобильного регистратора попала девушка, которая в районе ТРЦ «Липецк» переходила дорогу в неположенном место. Ровно на разделительной полосе она упала. В принципе место падения безопасное, но если бы, дама, встав, решила продолжить путь, то неизвестно, чем все дело бы закончилось. Но мимо ехал патруль ДПС, и девушка попала в заботливые руки полицейских, которые препроводили ее до райотдела полиции.



Ее ждет административное наказание за нарушение правил дорожного движения.



