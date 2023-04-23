Работникам сферы бытовых услуг Лебедяни задолжали 1,5 миллиона рублей зарплаты

Гострудинспекция во время внеплановой проверки выявила задолженность по зарплате в Доме Быта

Дом быта Лебедянского района задолжал 25-и своим сотрудникам 1,5 млн рублей. Зарплату работники сферы бытовых услуг не получали с октября 2022 года по февраль 2023-го.



Как сообщили в Госинспекции труда Липецкой области, вопрос расчета с долгами по зарплате держится на контроле.





