Общество

34 минуты назад

Работникам сферы бытовых услуг Лебедяни задолжали 1,5 миллиона рублей зарплаты

96
#задолженность по зарплате
Работникам сферы бытовых услуг Лебедяни задолжали 1,5 миллиона рублей зарплаты

Гострудинспекция во время внеплановой проверки выявила задолженность по зарплате в Доме Быта

Дом быта Лебедянского района задолжал 25-и своим сотрудникам 1,5 млн рублей. Зарплату работники сферы бытовых услуг не получали с октября 2022 года по февраль 2023-го.

Как сообщили в Госинспекции труда Липецкой области, вопрос расчета с долгами по зарплате держится на контроле.


96
#задолженность по зарплате

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