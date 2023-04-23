Коронавирус
47 минут назад
За сутки в Липецкой области 40 человек заболели COVID-19
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Смертельных случаев не зарегистрировано
По данным федерального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 40 случаев заболевания COVID-19, 64 человека выздоровели.
Смертельных случаев не зарегистрировано.
За время пандемии в Липецкой области от ковида умерли 3 981 человек, всего заразились 183 078 человек.
Смертельных случаев не зарегистрировано.
За время пандемии в Липецкой области от ковида умерли 3 981 человек, всего заразились 183 078 человек.
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