За сутки в Липецкой области 40 человек заболели COVID-19

Смертельных случаев не зарегистрировано

По данным федерального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 40 случаев заболевания COVID-19, 64 человека выздоровели.



Смертельных случаев не зарегистрировано.



За время пандемии в Липецкой области от ковида умерли 3 981 человек, всего заразились 183 078 человек.



