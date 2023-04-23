Коронавирус

47 минут назад

За сутки в Липецкой области 40 человек заболели COVID-19

135
#коронавирус
За сутки в Липецкой области 40 человек заболели COVID-19

Смертельных случаев не зарегистрировано

По данным федерального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 40 случаев заболевания COVID-19, 64 человека выздоровели.

Смертельных случаев не зарегистрировано.

За время пандемии в Липецкой области от ковида умерли 3 981 человек, всего заразились 183 078 человек.

135
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Четвёртый человек умер в Липецкой области от COVID за эту неделю
#COVID #статистика заболевания #коронавирус
4
Четвёртый человек умер в Липецкой области от COVID за эту неделю

вчера, 12:37

Коронавирус
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
9
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?

вчера, 09:18

Коронавирус
Коронавирусная статистика: 33 человека заболели, троих положили в больницу
#коронавирус
3
Коронавирусная статистика: 33 человека заболели, троих положили в больницу

21.04.2023 11:32

Коронавирус
В Липецкой области продолжаются смерти от COVID-19
#коронавирус
3
В Липецкой области продолжаются смерти от COVID-19

20.04.2023 11:07

Коронавирус
Коронавирусная статистика: один человек умер госпитализированных нет
#коронавирус
1
Коронавирусная статистика: один человек умер госпитализированных нет

19.04.2023 11:40

Коронавирус
Количество новых случаев COVID-19 в Липецкой области продолжает снижаться
#коронавирус
Количество новых случаев COVID-19 в Липецкой области продолжает снижаться

18.04.2023 11:10

Коронавирус