Происшествия

сегодня, 08:57

На Соколе столкнулись два легковых автомобиля

1 710
#дтп
На Соколе столкнулись два легковых автомобиля

В субботу вечером в Липецке, на улице Ушинского, автомобиль «Хендай» врезался в «Рено»

Как сообщают очевидцы аварии, «Хендай» выезжал со второстепенной дороги и врезался в «Рено», которая двигалась по главной.

По предварительным данным, в аварии получили незначительные травмы водитель и пассажиры «Рено». Госпитализация им не потребовалась.

По некоторым данным, водитель «Хендай» с места аварии скрылся.

Информация уточняется.


1 710
#дтп

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Автохам

сегодня, 09:22
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