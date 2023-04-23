Происшествия
сегодня, 08:57
На Соколе столкнулись два легковых автомобиля
В субботу вечером в Липецке, на улице Ушинского, автомобиль «Хендай» врезался в «Рено»
Как сообщают очевидцы аварии, «Хендай» выезжал со второстепенной дороги и врезался в «Рено», которая двигалась по главной.
По предварительным данным, в аварии получили незначительные травмы водитель и пассажиры «Рено». Госпитализация им не потребовалась.
По некоторым данным, водитель «Хендай» с места аварии скрылся.
Информация уточняется.
По предварительным данным, в аварии получили незначительные травмы водитель и пассажиры «Рено». Госпитализация им не потребовалась.
По некоторым данным, водитель «Хендай» с места аварии скрылся.
Информация уточняется.
Автохам