Мини-футбол – наше всё? Липецк сделал первый шаг к финалу Высшей лиги

Вот где наши болельщики чувствуют и страсть, и азарт, и радость побед.

Получается, что из всех игровых видов спорта в Липецкой области стабильно радует болельщиков только команда по мини-футболу. Сегодня на родном паркете в СК «Атлант» липчане обыграли иркутский «ИроАэро» - 5:3 и вышли вперёд в серии до двух побед – 1-0.

Игра получилась «от ножа», как и положено в плей-офф. Тем более, что в составе иркутян имелись люди, у которых есть свои личные счёты с Липецком – главный тренер Сергей Малышев и лидер Роман Адамов. Три года назад они ковали славу именно липецкого мини-футбола.

Гости приехали в Липецк ещё в четверг, но пропустили «с порога»: уже на 2-й минуте Исмаил Гибадуллин поразил дальний угол – 1:0.

Но экс-игрок не только Липецка, но и московского «Спартака» Адамов блеснул индивидуальным мастерством на 12-й минуте, обыграв и опекуна, и вратаря – 1:1. Вскоре Роман мог вывести свою команду вперёд, но не реализовал 10-метровый: вратарь Леон Геджуа отразил мяч ногой.

Во втором тайме команды сначала вновь обменялись голами: у нас отличился Илья Андреев, у гостей – Евгений Уткин.

Ключевым опять стал дабл-пенальти, только теперь за 6-й командный фол наказывать соперников отправился уже наш Олег Кручинин, который пробил точно рикошетом от штанги – 3:2! Пока иркутяне приходили в себя, хозяева паркета через несколько секунд провели ещё одну результативную атаку, в которой лучший бомбардир Фидан Незамутдинов добил мяч в сетку – 4:2.

Этот «двойной удар» отыграть было уже сложно, но Малышев и Ко старались: Адамов со штрафного «прошил» стенку и вратаря – 4:3. Играть оставалось 2 минуты, которые «ИраАэро» провёл с пятью полевыми футболистами, за что в самом конце и был наказан Александром Дунцом, поразившим пустые ворота – 5:3.

Ответный матч пройдёт в Иркутске 29 апреля, а если победят соперники, то там же 30 апреля состоится и решающая третья встреча.

В другом полуфинале столичный действующий победитель столичная КПРФ-2 в Новом Уренгое взяла верх над «Факелом» - 6:4. После первого тайма «коммунисты» вели – 5:0, но чуть не упустили победу.

Липецкая область – «ИраАэро» (Иркутск) – 5:3.

Голы: 1:0 – Гибадуллин, 2. 1:1 – Р.Адамов, 12. 2:1 – Ил.Андреев, 34. 2:2 – Е.Уткин, 40. 3:2 Кручинин, 46 с 10-м. 4:2 – Низамутдинов, 46. 4:3 – Р.Адамов, 48. 5:3 – Дунец, 50.

Нереализованный 10-м: Р.Адамов («ИраАэро), 24 (вратарь).

Предупреждены: Дунец, Графский, Гибадуллин, Кручинин – Старостин, Ускоев, Р.Адамов. Фолы: 10–9 (6–3).

Липецкий р-н. Копцевы Хутора. СК «Атлант». 500 зрителей.

Счёт в серии 1–0.