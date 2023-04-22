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сегодня, 19:27

Сотрудник автомойки угнал автомобиль, чтобы поехать на свидание

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Сотрудники полиции задержали работника автомойки, который угнал автомобиль клиентки для поездки на свидание, сообщает Газета.ру.

Мужчина угнал автомобиль Toyota Vitz и правился на нем в село Верх-Тула Новосибирского района. Как рассказали порталу в ГУ МВД региона, угонщика задержали, он не имел водительских прав и отказался от медосвидетельствования.

На мужчину заведено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.



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