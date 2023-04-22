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Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района
Снаряд, обнаруженный саперами в Белгороде, вывезли из жилого сектора, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.
Неподалеку от места ЧП на улице Шаландина нашли авиабомбу. Местные власти решили эвакуировать жителей 17 соседних домов, всего порядка трех тысяч человек. В Белгороде и области объявили чрезвычайную ситуацию.
«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал он в своем Telegram-канале.
После обнаружения боеприпаса оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м от места находки. Губернатор также добавил, что всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана.
Неподалеку от места ЧП на улице Шаландина нашли авиабомбу. Местные власти решили эвакуировать жителей 17 соседних домов, всего порядка трех тысяч человек. В Белгороде и области объявили чрезвычайную ситуацию.
«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал он в своем Telegram-канале.
После обнаружения боеприпаса оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м от места находки. Губернатор также добавил, что всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана.