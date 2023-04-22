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Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района

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Снаряд, обнаруженный саперами в Белгороде, вывезли из жилого сектора, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.

Неподалеку от места ЧП на улице Шаландина нашли авиабомбу. Местные власти решили эвакуировать жителей 17 соседних домов, всего порядка трех тысяч человек. В Белгороде и области объявили чрезвычайную ситуацию.

«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал он в своем Telegram-канале.

После обнаружения боеприпаса оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м от места находки. Губернатор также добавил, что всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана.
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