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сегодня, 17:38
В Сочи река Шахе подмыла берег
Река Шахе подмыла берег в Лазаревском районе Сочи, разрушив хозяйственную постройку. Есть угроза домам с 12 жильцами, подготовлен пункт временного размещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Река Шахе действительно подмыла берег в посёлке Головинка, повреждена хозяйственная постройка. Сейчас, по данным ведомства, в угрожаемой зоне находятся четыре жилых дома в 15-20 метрах от реки, в них проживают 12 человек, включая пятерых детей.
Во время ЧП погибших и пострадавших не обнаружено, расселение пока не требуется. Сейчас на месте работают 16 спасателей, задействованы шесть единиц техники.
Река Шахе действительно подмыла берег в посёлке Головинка, повреждена хозяйственная постройка. Сейчас, по данным ведомства, в угрожаемой зоне находятся четыре жилых дома в 15-20 метрах от реки, в них проживают 12 человек, включая пятерых детей.
Во время ЧП погибших и пострадавших не обнаружено, расселение пока не требуется. Сейчас на месте работают 16 спасателей, задействованы шесть единиц техники.